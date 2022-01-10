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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220110/serdtse-1767089538.html
В чем опасность COVID-19 для сердца
Кардиолог назвал последствия COVID-19 для сердца - РИА Новости, 10.01.2022
В чем опасность COVID-19 для сердца
Коронавирус атакует весь организм, в том числе он может повредить сердечную мышцу, предупредил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор,... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T02:08
2022-01-10T02:08
распространение коронавируса
сердце
коронавирус covid-19
заурбек шугушев
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Коронавирус атакует весь организм, в том числе он может повредить сердечную мышцу, предупредил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог, руководитель временного COVID-стационара "РЖД-Медицина" Заурбек Шугушев.Состояние пациента, чье сердце пострадало от COVID-19, похоже на то, в котором находится человек, перенесший обширный инфаркт, сказал врач. По его словам, коронавирус может оказывать "прямое повреждающее воздействие" на сердечную мышцу. При этом тяжелые последствия инфекции выявляются зачастую уже при постковидном синдроме.Прогноз для таких пациентов трагичен, продолжительность их жизни составляет всего пять лет, считает кардиолог."К сожалению, средняя продолжительность жизни таких пациентов – всего лишь пять лет. Сердечную недостаточность связывают по прогнозу примерно с раком легкого, то есть люди с этими диагнозами одинаковое число лет живут от выявления симптомов до летального исхода", – пояснил он.Ни российские, ни зарубежные ученые пока не выяснили, какие факторы приводят к сердечной недостаточности при постковидном синдроме. Во всяком случае, от возраста пациента степень риска не зависит, уточнил врач."Пока что мы не можем сказать, почему поражается сердечная мышца после COVID-19. Мы наблюдаем пациентов и молодого, и пожилого возраста с поражением сердечной мышцы после перенесенного коронавируса, какую-то корреляцию пока выявить не можем ни мы, ни в мире", – добавил Заурбек Шугушев в интервью радио Sputnik.Защитить сердечно-сосудистую систему от поражения коронавирусом можно с помощью вакцинации. Прививка поможет легко перенести инфекцию, напомнил врач.
https://ria.ru/20220109/issledovanie-1767010990.html
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сердце, коронавирус covid-19, заурбек шугушев
02:08 10.01.2022
 
Кардиолог назвал последствия COVID-19 для сердца

Кардиолог Шугушев

© REUTERS / Eric GaillardМедицинский персонал в отделении интенсивной терапии
Медицинский персонал в отделении интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / Eric Gaillard
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Коронавирус атакует весь организм, в том числе он может повредить сердечную мышцу, предупредил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог, руководитель временного COVID-стационара "РЖД-Медицина" Заурбек Шугушев.
Состояние пациента, чье сердце пострадало от COVID-19, похоже на то, в котором находится человек, перенесший обширный инфаркт, сказал врач. По его словам, коронавирус может оказывать "прямое повреждающее воздействие" на сердечную мышцу. При этом тяжелые последствия инфекции выявляются зачастую уже при постковидном синдроме.
"Одно из проявлений постковидного синдрома – когда у людей возникает сердечная недостаточность вследствие перенесенного миокардита (воспаление сердечной мышцы, – ред.). В этом случае пациент находится в том же самом состоянии, что и после обширного инфаркта", – отметил Шугушев.
Прогноз для таких пациентов трагичен, продолжительность их жизни составляет всего пять лет, считает кардиолог.
"К сожалению, средняя продолжительность жизни таких пациентов – всего лишь пять лет. Сердечную недостаточность связывают по прогнозу примерно с раком легкого, то есть люди с этими диагнозами одинаковое число лет живут от выявления симптомов до летального исхода", – пояснил он.
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Ни российские, ни зарубежные ученые пока не выяснили, какие факторы приводят к сердечной недостаточности при постковидном синдроме. Во всяком случае, от возраста пациента степень риска не зависит, уточнил врач.
"Пока что мы не можем сказать, почему поражается сердечная мышца после COVID-19. Мы наблюдаем пациентов и молодого, и пожилого возраста с поражением сердечной мышцы после перенесенного коронавируса, какую-то корреляцию пока выявить не можем ни мы, ни в мире", – добавил Заурбек Шугушев в интервью радио Sputnik.
Защитить сердечно-сосудистую систему от поражения коронавирусом можно с помощью вакцинации. Прививка поможет легко перенести инфекцию, напомнил врач.
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Распространение коронавирусаСердцеКоронавирус COVID-19Заурбек Шугушев
 
 
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