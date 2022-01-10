https://ria.ru/20220110/selo-1763830300.html

"Уральская Рублевка": зачем бизнесмен тратит миллионы на заброшенное село

"Уральская Рублевка": зачем бизнесмен тратит миллионы на заброшенное село - РИА Новости, 10.01.2022

"Уральская Рублевка": зачем бизнесмен тратит миллионы на заброшенное село

Село Мариинск в 70 километрах от Екатеринбурга после распада СССР оказалось на грани исчезновения. Долгие годы тут ничего не строили, большинство местных... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T08:00

2022-01-10T08:00

2022-01-10T09:51

общество

деньги

бизнес

екатеринбург

мариинск

ревда

строительство

урал

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Село Мариинск в 70 километрах от Екатеринбурга после распада СССР оказалось на грани исчезновения. Долгие годы тут ничего не строили, большинство местных уехали. Все изменилось 15 лет назад: уральский предприниматель Игорь Черноголов, случайно попав сюда, решил возродить деревню. Вложил около ста миллионов рублей. Что из этого вышло — в материале РИА Новости.Возрождение глубинкиВ XIX веке Мариинск считался одним из промышленных центров Российской империи — предприниматели из рода Демидовых построили здесь завод по обработке железа. Сейчас от него осталась полуразрушенная трехсотметровая плотина, где образовался Мариинский пруд.Население — около 600 человек. С работой тяжело, многие уезжают в соседний город Ревды."Мариинск называют "Уральской Рублевкой". Люди неохотно продают жилье, поскольку здесь очень красиво. К тому же это самое экологически чистое место на всем Северном Урале", — говорит Игорь Черноголов.Он вырос в селе Щелкун Свердловской области, затем с семьей перебрался в Екатеринбург. После университета основал компанию по производству строительных материалов. По работе побывал во многих городах России и мира. Но к земле тянуло всегда.Пятнадцать лет назад Игорь впервые приехал в Мариинск. Его супруга была беременна вторым ребенком. Подыскивали дом за городом — для отдыха в выходные.Мариинск был в плачевном состоянии. На фоне живописной природы — ветхие дома, многие — аварийные. Местные зарабатывали в основном охотой, садоводством и животноводством. Игорь загорелся идеей возродить глубинку. Первым делом построил храм, потом — воскресную школу с трапезной. Сельчане помогали."В прошлом году в разгар пандемии с семьей провели тут несколько месяцев практически безвылазно. И я решил, что пора здесь осесть, сделать все, чтобы остановить отток населения. Начал скупать ветхие избушки возрастом от 70 до 170 лет. С печками, резными наличниками. Удивительно, как они сохранились. Но за развалюху просили полтора-два миллиона, — говорит бизнесмен. — Взял под свое крыло, отреставрировал. Теперь дома готовы принимать гостей".Сельская жемчужинаПредприниматель собирается развивать в селе туризм. Пока у него пять гостевых домов. Скоро прибавится еще три. На реставрацию одного уходит около трех миллионов.Желающих отдохнуть на природе много. Летом свободных мест практически не было. Зимой заполняемость комплекса — двадцать процентов. "Есть все необходимое — душ, туалет, кухня. На улице — баня, зона барбекю. Еду готовят под заказ в трапезной. Ассортимент широкий, только из натуральных продуктов, — продолжает Игорь. — Работаем над инфраструктурой. Если не сбавим оборотов, добьемся круглогодичного стабильного спроса".Реставрируют уникальные памятники архитектуры краеведы, историки, архитекторы, дизайнеры, плотники, художники. Местные мастера изготавливают мебель."Цель — максимально сохранить первозданный вид. Опытом делимся: к нам съезжаются со всей страны, чтобы научиться восстанавливать подобные исторические объекты", — отмечает бизнесмен."Жемчужина Мариинска — дом Антуфьевых, родственников основателя горнозаводской династии Никиты Демидова. В избе, где прожили семь поколений, теперь откроют музей."У каждого жилища своя история. Есть у нас и "дом любви". Местные парень и девушка полюбили друг друга. Молодого человека призвали в армию. Его подругу оклеветали: мол, она уже с другим. Вернувшись, женился на нелюбимой. Девушка тоже вышла замуж. Только через десятилетия правда всплыла, и они, уже пожилые — за 70, снова соединились. Пылинки друг с друга сдувают. Деревенский быт теперь не по силам, перебрались в квартиру. А избу согласились продать, хоть и неохотно", — объясняет Игорь.Амбициозные планыОн открыл в Мариинске два сельпо, кафе. К Новому году построил небольшой ледовый городок.Больше 30 сельчан заняты в проекте. Скоро рабочих мест будет больше. В планах — ферма для заготовки молочных продуктов и мяса, гончарная мастерская, кузница, кожевенное производство. А также ресторан с уральской кухней. И даже горнолыжный курорт."Сначала многие не верили в проект, — смеется собеседник. — Но как только увидели первые результаты, отношение изменилось". Раньше фрукты, ягоды, мясо и овощи приходилось продавать в соседних городах. Теперь и выезжать никуда не надо — скупают туристы.На возрождение Мариинска бизнесмен уже потратил около ста миллионов рублей. Для завершения строительства нужно еще двести."Очень хочу восстановить демидовскую плотину, хотя бы часть. От нее остались одни сваи. Чертежи завода есть, но своими силами не справлюсь — нужна помощь государства. Если получится, запустим и промышленный туризм", — добавляет Черноголов.К чиновникам он пока не обращался. Хотя их вмешательство было бы очень кстати: в селе перебои с электричеством, нет газопровода, канализации и дорог.Игорю предстоит вложить в Мариинск еще немало средств. Но главное, подчеркивает он, чтобы там остались те, кто оценит его старания и продолжит дело.

https://ria.ru/20201224/derevnya-1590576084.html

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общество, деньги, бизнес, екатеринбург, мариинск, ревда, строительство, урал