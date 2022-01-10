https://ria.ru/20220110/sanktsii-1767246892.html

Шерман сообщила о подготовке Западом коллективных санкций против России

Шерман сообщила о подготовке Западом коллективных санкций против России - РИА Новости, 10.01.2022

Шерман сообщила о подготовке Западом коллективных санкций против России

Коллективные санкции, подготовленные западными странами на случай российского вторжения на Украину, включают меры против ключевых финансовых институтов и... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T22:51

2022-01-10T22:51

2022-01-10T22:51

в мире

сша

женева (город)

нато

санкции в отношении россии

россия

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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Коллективные санкции, подготовленные западными странами на случай российского вторжения на Украину, включают меры против ключевых финансовых институтов и экспортные ограничения, которые ударят по основным отраслям промышленности, сказала журналистам первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.Российская делегация на переговорах с американцами в Женеве вновь заявила об отсутствии агрессивных планов в отношении соседней страны и объяснила учениями сосредоточение войск вблизи совместной границы."Мы очень готовы в координации c нашими партнерами и союзниками взыскать эту суровую цену... Цена будет включать финансовые санкции. Сообщалось о том, что эти санкции будут затрагивать ключевые финансовые институты, включать меры экспортного контроля, которые направлены против ключевых отраслей", - сообщила Шерман после переговоров.Он повторила, что меры реагирования на реализацию приписываемых России замыслов предполагают также размещение дополнительных сил НАТО на территории входящих в альянс стран и наращивание оборонительной помощи Украине.

https://ria.ru/20220110/nato-1767232718.html

сша

женева (город)

россия

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в мире, сша, женева (город), нато, санкции в отношении россии, россия