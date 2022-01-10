https://ria.ru/20220110/sanktsii-1767165157.html

Европа испугалась новых санкций США против России

Bloomberg: Европа испугалась новых санкций США против России - РИА Новости, 10.01.2022

Европа испугалась новых санкций США против России

Некоторые страны Евросоюза выразили Вашингтону обеспокоенность по поводу экономического ущерба от возможных новых санкций против России, сообщает Bloomberg со... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T14:04

2022-01-10T14:04

2022-01-10T14:46

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Некоторые страны Евросоюза выразили Вашингтону обеспокоенность по поводу экономического ущерба от возможных новых санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.По информации агентства, далеко не все западноевропейские союзники США по-прежнему одобряют введение жестких ограничений в адрес Москвы.Отмечается, что некоторые государства опасаются не только ощутимых последствий для собственных экономик, но и ответных действий со стороны России, которая, по их мнению, может прекратить поставки газа в Европу.Таким образом, принятие совместного соглашения по некоторым из антироссийских мер может оказаться непростой задачей для Соединенных Штатов и европейских партнеров, отмечают журналисты. Ранее Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность ввести ограничения на поставки высокотехнологичной продукции и микроэлектроники в Россию в случае эскалации ситуации вокруг Украины.Киев и западные страны регулярно ставят Москве санкционные ультиматумы из-за якобы стягивания войск к украинской границе. В Кремле неоднократно заявляли, что страна не собирается ни на кого нападать и может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.

https://ria.ru/20220106/gaz-1766697351.html

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в мире, сша, евросоюз, россия