https://ria.ru/20220110/sakhalin-1767090549.html
На юге Сахалина произошло землетрясение
На юге Сахалина произошло землетрясение - РИА Новости, 10.01.2022
На юге Сахалина произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,9 ощутили жители Долинского района Сахалинской области 10 января, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС России. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T02:44
2022-01-10T02:44
2022-01-10T02:44
происшествия
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 2,9 ощутили жители Долинского района Сахалинской области 10 января, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС России.Помимо жителей села Быков, толчки почувствовали обыватели сел Покровка и Углезаводск. По предварительным данным спасателей, никто не пострадал, также сейсмособытие прошло без разрушений. Оперативные группы администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводят осмотр зданий и сооружений, выявляют возможные повреждения.Дежурная смена ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области контролирует обстановку. При необходимости сахалинцы могут обратиться в дежурные службы.
https://ria.ru/20220109/stena-1767085268.html
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происшествия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
На юге Сахалина произошло землетрясение
На территории Долинского района Сахалина произошло землетрясение магнитудой 2,9