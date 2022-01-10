Риторика украинских властей становится все агрессивней, заявил Рябков
Рябков: печально, что в Киеве используют агрессивную риторику ради политических очков
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Печально, что власти в Киеве используют агрессивную риторику в отношении Москвы для того, чтобы набрать политические очки, это показывает, насколько упал уровень из политической культуры, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он выразил сожаление по поводу "бессмысленности" заявлений многих украинских политиков о возможном российским вторжении.
"В этом же русле и заявления о том, что украинские войска скоро будут маршировать по Красной площади или украинские ракеты поражать цели на территории РФ. Трагично, что люди там (в Киеве) используют подобную риторику для завоевания политических очков. Это показывает, насколько опустился уровень их политической культуры", - сказал замминистра журналистам.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.