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Риторика украинских властей становится все агрессивней, заявил Рябков
Риторика украинских властей становится все агрессивней, заявил Рябков - РИА Новости, 10.01.2022
Риторика украинских властей становится все агрессивней, заявил Рябков
Печально, что власти в Киеве используют агрессивную риторику в отношении Москвы для того, чтобы набрать политические очки, это показывает, насколько упал... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T21:38
2022-01-10T21:38
в мире
киев
москва
дмитрий песков
сергей рябков
нато
россия
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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Печально, что власти в Киеве используют агрессивную риторику в отношении Москвы для того, чтобы набрать политические очки, это показывает, насколько упал уровень из политической культуры, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он выразил сожаление по поводу "бессмысленности" заявлений многих украинских политиков о возможном российским вторжении."В этом же русле и заявления о том, что украинские войска скоро будут маршировать по Красной площади или украинские ракеты поражать цели на территории РФ. Трагично, что люди там (в Киеве) используют подобную риторику для завоевания политических очков. Это показывает, насколько опустился уровень их политической культуры", - сказал замминистра журналистам.Рябков отметил, что ситуация с безопасностью для России в последнее время серьезно ухудшилась, но это не означает, что Москва видит выходом возможность атаки или каких-то шагов в отношении Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220110/provokatsii-1767234305.html
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в мире, киев, москва, дмитрий песков, сергей рябков, нато, россия
21:38 10.01.2022
 
Риторика украинских властей становится все агрессивней, заявил Рябков

Рябков: печально, что в Киеве используют агрессивную риторику ради политических очков

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Печально, что власти в Киеве используют агрессивную риторику в отношении Москвы для того, чтобы набрать политические очки, это показывает, насколько упал уровень из политической культуры, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он выразил сожаление по поводу "бессмысленности" заявлений многих украинских политиков о возможном российским вторжении.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
20:41
Россия обеспокоена возможными провокациями Украины, заявил Рябков
"В этом же русле и заявления о том, что украинские войска скоро будут маршировать по Красной площади или украинские ракеты поражать цели на территории РФ. Трагично, что люди там (в Киеве) используют подобную риторику для завоевания политических очков. Это показывает, насколько опустился уровень их политической культуры", - сказал замминистра журналистам.
Рябков отметил, что ситуация с безопасностью для России в последнее время серьезно ухудшилась, но это не означает, что Москва видит выходом возможность атаки или каких-то шагов в отношении Украины.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
19:36
У России нет никаких намерений напасть на Украину, заявил Рябков
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
В миреКиевМоскваДмитрий ПесковСергей РябковНАТОРоссия
 
 
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