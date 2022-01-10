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Рябков оценил переговоры с США по безопасности

Рябков оценил переговоры с США по безопасности - РИА Новости, 10.01.2022

Рябков оценил переговоры с США по безопасности

У России нет уверенности, что США станут выполнять юридически оформленные договоренности о гарантиях безопасности, если страны заключат соглашение, заявил... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T21:05

2022-01-10T21:05

2022-01-10T21:05

в мире

сша

сергей рябков

россия

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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. У России нет уверенности, что США станут выполнять юридически оформленные договоренности о гарантиях безопасности, если страны заключат соглашение, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Уверенности такой нет. Президент вопрос ставил так, что с учетом негативного опыта, который мы накопили на протяжении длительного времени, схема с обязательствами со стороны США, разумеется, неидеальна. Но перефразируя, передавая смысл в своей собственной интерпретации - это лучше, чем ничего", - сказал Рябков.

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в мире, сша, сергей рябков, россия