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Рябков оценил переговоры с США по безопасности
Рябков оценил переговоры с США по безопасности - РИА Новости, 10.01.2022
Рябков оценил переговоры с США по безопасности
У России нет уверенности, что США станут выполнять юридически оформленные договоренности о гарантиях безопасности, если страны заключат соглашение, заявил... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T21:05
2022-01-10T21:05
2022-01-10T21:05
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сергей рябков
россия
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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. У России нет уверенности, что США станут выполнять юридически оформленные договоренности о гарантиях безопасности, если страны заключат соглашение, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Уверенности такой нет. Президент вопрос ставил так, что с учетом негативного опыта, который мы накопили на протяжении длительного времени, схема с обязательствами со стороны США, разумеется, неидеальна. Но перефразируя, передавая смысл в своей собственной интерпретации - это лучше, чем ничего", - сказал Рябков.
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в мире, сша, сергей рябков, россия
Рябков оценил переговоры с США по безопасности
Рябков: нет уверенности, что США будут выполнять договоренности по безопасности