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Рябков: Россия не знает, будет ли продолжен диалог с США по безопасности
Рябков: Россия не знает, будет ли продолжен диалог с США по безопасности - РИА Новости, 10.01.2022
Рябков: Россия не знает, будет ли продолжен диалог с США по безопасности
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва пока не знает ответа на вопрос будет ли продолжен диалог с Вашингтоном по гарантиям безопасности. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T21:00
2022-01-10T21:00
2022-01-10T21:00
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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва пока не знает ответа на вопрос будет ли продолжен диалог с Вашингтоном по гарантиям безопасности."Что касается диалога по гарантиям безопасности, мы не знаем, мы не знаем сейчас ответа на этот вопрос и это станет объектом для углублённого профессионального анализа, доклада руководству и принятия им решения по совокупности всех мероприятий, которые проводятся на этой неделе…", - сказал он на брифинге в понедельник.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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в мире, сша, вена, сергей рябков, нато, россия
Рябков: Россия не знает, будет ли продолжен диалог с США по безопасности
Рябков: Россия пока не знает, будет ли продолжен диалог с США по гарантиям безопасности