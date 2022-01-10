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Рябков назвал нерасширение НАТО ключевой темой для нацбезопасности России
Рябков назвал нерасширение НАТО ключевой темой для нацбезопасности России - РИА Новости, 10.01.2022
Рябков назвал нерасширение НАТО ключевой темой для нацбезопасности России
Вопрос нерасширения НАТО - ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя, заявил в понедельник замглавы МИД РФ... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T20:22
2022-01-10T20:22
2022-01-10T20:26
в мире
нато
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сергей рябков
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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Вопрос нерасширения НАТО - ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Это вопрос российской национальной безопасности", - сказал Рябков журналистам по итогам российско-американских переговоров по гарантиям безопасности."Ситуация настолько опасна, что мы больше не можем позволить себе откладывать этот фундаментальный вопрос", - отметил он.
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в мире, нато, россия, сергей рябков
20:22 10.01.2022 (обновлено: 20:26 10.01.2022)
Рябков назвал нерасширение НАТО ключевой темой для нацбезопасности России
Замглавы МИД Рябков назвал нерасширение НАТО ключевым вопросом для нацбезопасности России