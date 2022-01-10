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Рябков призвал Киев к диалогу с ДНР и ЛНР
Рябков призвал Киев к диалогу с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 10.01.2022
Рябков призвал Киев к диалогу с ДНР и ЛНР
Россия надеется, что ситуация на Украине изменится и Киев начнет диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил замглавы МИД... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T20:02
2022-01-10T20:02
2022-01-10T20:09
в мире
донецкая народная республика
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россия
киев
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россия надеется, что ситуация на Украине изменится и Киев начнет диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я надеюсь, что ситуация на Украине изменится в двух аспектах: во-первых, правительство в Киеве начнет значимый диалог с населением Донецка и Луганска" , - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с США в Женеве.
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, киев, сша, сергей рябков
20:02 10.01.2022 (обновлено: 20:09 10.01.2022)
Рябков призвал Киев к диалогу с ДНР и ЛНР
Замглавы МИД Рябков призвал Киев к диалогу с ДНР и ЛНР