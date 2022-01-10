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Рябков призвал Киев к диалогу с ДНР и ЛНР

Рябков призвал Киев к диалогу с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 10.01.2022

Рябков призвал Киев к диалогу с ДНР и ЛНР

Россия надеется, что ситуация на Украине изменится и Киев начнет диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил замглавы МИД... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T20:02

2022-01-10T20:02

2022-01-10T20:09

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луганская народная республика

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россия

киев

сша

сергей рябков

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россия надеется, что ситуация на Украине изменится и Киев начнет диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я надеюсь, что ситуация на Украине изменится в двух аспектах: во-первых, правительство в Киеве начнет значимый диалог с населением Донецка и Луганска" , - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с США в Женеве.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

киев

сша

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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, киев, сша, сергей рябков