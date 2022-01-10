https://ria.ru/20220110/ryabkov-1767227476.html

Рябков: есть база для достижения договоренности с США по безопасности

Рябков: есть база для достижения договоренности с США по безопасности - РИА Новости, 10.01.2022

Рябков: есть база для достижения договоренности с США по безопасности

База для договоренности с США и НАТО по гарантиям безопасности есть, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T19:51

2022-01-10T19:51

2022-01-10T20:00

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ЖЕНЕВА, 10 янв – РИА Новости. База для договоренности с США и НАТО по гарантиям безопасности есть, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы за продолжение диалога, мы за то, чтобы эта работа велась, чтобы она не свернулась, чтобы дипломатия продолжала служить делу укрепления безопасности и стабильности. И здесь есть база для договоренности", - сказал Рябков по итогам консультаций с США.По его словам, правы те, кто говорит, что Россия заняла в вопросах безопасности жесткую позицию, однако абсолютно не правы те, кто утверждает, что Россия пошла по пути выдвижения ультиматумов.Он подчеркнул, что Россия предлагает договариваться и показывает, как для Москвы возможно это сделать, но никому не угрожает в случае отсутствия договоренности. Со стороны США, добавил Рябков, Россия постоянно слышит о "цене, которую России придется заплатить".Встреча представителей РФ и США по гарантиям безопасности проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил РИА Новости в преддверии встречи, что Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО.Делегацию США на данных переговорах возглавляла первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

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