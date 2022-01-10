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Рябков предостерег страны НАТО от ошибки
Рябков предостерег страны НАТО от ошибки - РИА Новости, 10.01.2022
Рябков предостерег страны НАТО от ошибки
США, отказываясь от нерасширения НАТО, недооценивают серьезность ситуации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T19:45
2022-01-10T19:45
2022-01-10T20:04
в мире
нато
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сергей рябков
россия
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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. США, отказываясь от нерасширения НАТО, недооценивают серьезность ситуации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Это (отказ от нерасширения НАТО - ред.) свидетельствует о недооценке происходящего с американской стороны", - заявил он по итогам российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.
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в мире, нато, сша, сергей рябков, россия
19:45 10.01.2022 (обновлено: 20:04 10.01.2022)
Рябков предостерег страны НАТО от ошибки
Рябков предостерег страны НАТО от ошибки в вопросе европейской безопасности