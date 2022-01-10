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Нельзя недооценивать риски военной конфронтации, заявил Рябков
Нельзя недооценивать риски военной конфронтации, заявил Рябков - РИА Новости, 10.01.2022
Нельзя недооценивать риски военной конфронтации, заявил Рябков
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия призывает США к максимальной ответственности, нельзя недооценивать риски военной конфронтации. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T19:39
2022-01-10T19:39
2022-01-10T20:11
в мире
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россия
сергей рябков
нато
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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия призывает США к максимальной ответственности, нельзя недооценивать риски военной конфронтации.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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в мире, сша, россия, сергей рябков, нато
19:39 10.01.2022 (обновлено: 20:11 10.01.2022)
Нельзя недооценивать риски военной конфронтации, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: нельзя недооценивать риски военной конфронтации