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Рябков: без продвижения по теме нерасширения НАТО диалог будет под вопросом

Рябков: без продвижения по теме нерасширения НАТО диалог будет под вопросом - РИА Новости, 10.01.2022

Рябков: без продвижения по теме нерасширения НАТО диалог будет под вопросом

Без продвижения по теме нерасширения НАТО и неразмещения ракет вблизи РФ работа с США по другим аспектам гарантий безопасности будет под вопросом, заявил... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T19:37

2022-01-10T19:37

2022-01-10T19:58

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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Без продвижения по теме нерасширения НАТО и неразмещения ракет вблизи РФ работа с США по другим аспектам гарантий безопасности будет под вопросом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы четко отфиксировали, что без продвижения по этим трем ключевым вопросам (расширение НАТО, неразмещение ракет, материального освоение территорий вступивших в НАТО государств - ред.) ... работа по другим аспектам, при всей ее важности, будет под вопросом", - заявил он по итогам российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.

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в мире, сша, нато, россия