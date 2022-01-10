19:34 10.01.2022 (обновлено: 20:08 10.01.2022)
В ходе переговоров Россия и США не обходили острые углы, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: в ходе переговоров Россия и США не обходили острые углы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. США серьезно подошли к предложениям России по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным, без попыток что-то приукрасить, обойти какие-то острые углы. У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям, провела их углубленную проработку", - сказал он по итогам переговоров РФ-США в Женеве.
Встреча представителей РФ и США по гарантиям безопасности проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил РИА Новости в преддверии встречи, что Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО.
Делегацию США на данных переговорах возглавляла первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
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