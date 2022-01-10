https://ria.ru/20220110/rezhim-1767231950.html
В МИД надеются, что Киев будет соблюдать режим прекращения огня в Донбассе
В МИД надеются, что Киев будет соблюдать режим прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 10.01.2022
В МИД надеются, что Киев будет соблюдать режим прекращения огня в Донбассе
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков надеется, что Киев будет придерживаться согласованного режима прекращения огня в Донбассе. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T20:20
2022-01-10T20:20
2022-01-10T20:20
в мире
украина
киев
женева (город)
сергей рябков
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763721565_116:0:3758:2048_1920x0_80_0_0_25097dc522efeba873c2610723fca377.jpg
ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков надеется, что Киев будет придерживаться согласованного режима прекращения огня в Донбассе."Я ожидаю от властей Киева соблюдения и поддержания соглашения о прекращении огня, заключенного за несколько дней до Нового года", - сказал он по итогам российско-американских переговоров по гарантиям безопасности в Женеве.
https://ria.ru/20220110/obstrely-1767196732.html
украина
киев
женева (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763721565_46:296:2382:2048_1920x0_80_0_0_12943be4b411b3c847d56f02a4ff1e0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, женева (город), сергей рябков, ситуация в днр и лнр, россия
В МИД надеются, что Киев будет соблюдать режим прекращения огня в Донбассе
Замглавы МИД Рябков: надеемся, что Киев будет соблюдать режим прекращения огня в Донбассе