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В МИД надеются, что Киев будет соблюдать режим прекращения огня в Донбассе

В МИД надеются, что Киев будет соблюдать режим прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 10.01.2022

В МИД надеются, что Киев будет соблюдать режим прекращения огня в Донбассе

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков надеется, что Киев будет придерживаться согласованного режима прекращения огня в Донбассе. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T20:20

2022-01-10T20:20

2022-01-10T20:20

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украина

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сергей рябков

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россия

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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков надеется, что Киев будет придерживаться согласованного режима прекращения огня в Донбассе."Я ожидаю от властей Киева соблюдения и поддержания соглашения о прекращении огня, заключенного за несколько дней до Нового года", - сказал он по итогам российско-американских переговоров по гарантиям безопасности в Женеве.

https://ria.ru/20220110/obstrely-1767196732.html

украина

киев

женева (город)

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