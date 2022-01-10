13:36 10.01.2022 (обновлено: 14:45 10.01.2022)
Первый канал назвал обращение Путина самым рейтинговым событием года
Первый канал назвал новогоднее обращение Путина самым рейтинговым событием года
Кадр новогоднего обращения президента России Владимира Путина
Кадр новогоднего обращения президента России Владимира Путина
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Новогоднее обращение президента России Владимира Путина в эфире Первого канала стало самым рейтинговым телевизионным событием не только 31 декабря, но и всего 2021 года, сообщается в пресс-релизе канала со ссылкой на данные Mediascope.
"Самым рейтинговым эфирным событием 31 декабря, как, впрочем, и по итогам всего года стало новогоднее обращение президента России, которое на Первом канале посмотрело как минимум в два с лишним раза больше зрителей, чем то же эфирное событие на других каналах", - говорится в сообщении канала.
Самой популярной трансляцией 2021 года на канале "Россия 1" стал финал футбольного Евро-2020 Италия – Англия (рейтинг – 7,7%, доля – 36,9%). На НТВ больше всего зрителей собрало шоу "Маска" 2 мая (рейтинг – 7%, доля – 25,5%). Также сообщается, что Первый стал самым популярным телеканалом в последний день 2021 года.
Также сообщается, что Первый стал самым популярным телеканалом в последний день 2021 года. "Доля телесмотрения Первого в ночной прайм 31 декабря (23.00 – 01.00) составила 29,3% ("Россия 1" – 17,6%, НТВ – 13,9%). При этом новогодний эфир Первого канала показал более высокие цифры, чем за все последние годы", - отмечается в сообщении.
Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения. Доля аудитории – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от телеаудитории в момент показа. Охват - количество человек, смотревших телепрограмму хотя бы одну минуту, выраженное в процентах от населения.
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