https://ria.ru/20220110/reyting-1767160956.html

Первый канал назвал обращение Путина самым рейтинговым событием года

Первый канал назвал обращение Путина самым рейтинговым событием года - РИА Новости, 10.01.2022

Первый канал назвал обращение Путина самым рейтинговым событием года

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина в эфире Первого канала стало самым рейтинговым телевизионным событием не только 31 декабря, но и всего... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T13:36

2022-01-10T13:36

2022-01-10T14:45

новый год — 2022

общество

владимир путин

первый канал (телеканал)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Новогоднее обращение президента России Владимира Путина в эфире Первого канала стало самым рейтинговым телевизионным событием не только 31 декабря, но и всего 2021 года, сообщается в пресс-релизе канала со ссылкой на данные Mediascope."Самым рейтинговым эфирным событием 31 декабря, как, впрочем, и по итогам всего года стало новогоднее обращение президента России, которое на Первом канале посмотрело как минимум в два с лишним раза больше зрителей, чем то же эфирное событие на других каналах", - говорится в сообщении канала.Самой популярной трансляцией 2021 года на канале "Россия 1" стал финал футбольного Евро-2020 Италия – Англия (рейтинг – 7,7%, доля – 36,9%). На НТВ больше всего зрителей собрало шоу "Маска" 2 мая (рейтинг – 7%, доля – 25,5%). Также сообщается, что Первый стал самым популярным телеканалом в последний день 2021 года.Также сообщается, что Первый стал самым популярным телеканалом в последний день 2021 года. "Доля телесмотрения Первого в ночной прайм 31 декабря (23.00 – 01.00) составила 29,3% ("Россия 1" – 17,6%, НТВ – 13,9%). При этом новогодний эфир Первого канала показал более высокие цифры, чем за все последние годы", - отмечается в сообщении.Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения. Доля аудитории – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от телеаудитории в момент показа. Охват - количество человек, смотревших телепрограмму хотя бы одну минуту, выраженное в процентах от населения.

https://ria.ru/20220102/futbolist-1766443342.html

https://ria.ru/20211226/putin-1765545170.html

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общество, владимир путин, первый канал (телеканал)