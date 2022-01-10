https://ria.ru/20220110/reshenie-1767099084.html

Россия хочет проверить способность США принимать решения, заявил Рябков

Россия хочет проверить способность США принимать решения, заявил Рябков - РИА Новости, 10.01.2022

Россия хочет проверить способность США принимать решения, заявил Рябков

Россия на переговорах с США хотела бы проверить их способность принимать ответственные решения в сложный момент, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков в... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T07:37

2022-01-10T07:37

2022-01-10T09:18

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МОСКВА/ЖЕНЕВА, 10 янв — РИА Новости. Россия на переговорах с США хотела бы проверить их способность принимать ответственные решения в сложный момент, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков в интервью РИА Новости накануне российско-американской встречи в Женеве.По его словам, Вашингтону сложно вести диалог с Москвой на двусторонней основе, "потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО".Накануне вечером представители России и США встретились за ужином — это были так называемые предварительные переговоры. Рябков возглавляет российскую межведомственную делегацию, американской руководит первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.Замглавы российского МИД назвал итоги первой встречи потрясающими. По его словам, разговор был сложным, но деловым, и стороны "погрузились в материю предстоящих дел".Основная часть дискуссий состоится в понедельник, 10 января. Переговоры пройдут в закрытом формате на территории американского постпредства при женевском отделении ООН.На 12 января запланировано заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а на следующий день — консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В середине декабря Москва передала США и их союзникам проекты договоров о взаимных гарантиях безопасности в Европе. В них, в частности, идет речь о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и об отказе НАТО от расширения, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.Президент Владимир Путин, со своей стороны, подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса на восток и размещение на Украине и в других странах наступательных вооружений будет красной линией для Москвы.

https://ria.ru/20220109/peregovory-1767082494.html

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в мире, сша, сергей рябков, россия