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Россия хочет проверить способность США принимать решения, заявил Рябков
Россия хочет проверить способность США принимать решения, заявил Рябков - РИА Новости, 10.01.2022
Россия хочет проверить способность США принимать решения, заявил Рябков
Россия на переговорах с США хотела бы проверить их способность принимать ответственные решения в сложный момент, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков в... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T07:37
2022-01-10T09:18
в мире
сша
сергей рябков
россия
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МОСКВА/ЖЕНЕВА, 10 янв — РИА Новости. Россия на переговорах с США хотела бы проверить их способность принимать ответственные решения в сложный момент, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков в интервью РИА Новости накануне российско-американской встречи в Женеве.По его словам, Вашингтону сложно вести диалог с Москвой на двусторонней основе, "потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО".Накануне вечером представители России и США встретились за ужином — это были так называемые предварительные переговоры. Рябков возглавляет российскую межведомственную делегацию, американской руководит первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.Замглавы российского МИД назвал итоги первой встречи потрясающими. По его словам, разговор был сложным, но деловым, и стороны "погрузились в материю предстоящих дел".Основная часть дискуссий состоится в понедельник, 10 января. Переговоры пройдут в закрытом формате на территории американского постпредства при женевском отделении ООН.На 12 января запланировано заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а на следующий день — консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В середине декабря Москва передала США и их союзникам проекты договоров о взаимных гарантиях безопасности в Европе. В них, в частности, идет речь о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и об отказе НАТО от расширения, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.Президент Владимир Путин, со своей стороны, подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса на восток и размещение на Украине и в других странах наступательных вооружений будет красной линией для Москвы.
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в мире, сша, сергей рябков, россия
07:37 10.01.2022 (обновлено: 09:18 10.01.2022)
 
Россия хочет проверить способность США принимать решения, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия хочет проверить способность США принимать решения

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Читать ria.ru в
МОСКВА/ЖЕНЕВА, 10 янв — РИА Новости. Россия на переговорах с США хотела бы проверить их способность принимать ответственные решения в сложный момент, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков в интервью РИА Новости накануне российско-американской встречи в Женеве.
По его словам, Вашингтону сложно вести диалог с Москвой на двусторонней основе, "потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО".

"Соответственно, наш подход иной, мы хотели бы прежде всего договориться с США и проверить, насколько они в состоянии принять ответственные решения в нынешний сложный, если не сказать тревожный, момент с точки зрения европейской безопасности", — сказал Рябков.

Накануне вечером представители России и США встретились за ужином — это были так называемые предварительные переговоры. Рябков возглавляет российскую межведомственную делегацию, американской руководит первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.
Замглавы российского МИД назвал итоги первой встречи потрясающими. По его словам, разговор был сложным, но деловым, и стороны "погрузились в материю предстоящих дел".
Заместитель главы МИД РФ Сергея Рябкова - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
Вчера, 22:58
Рябков прокомментировал предстоящие переговоры с США в Женеве
Основная часть дискуссий состоится в понедельник, 10 января. Переговоры пройдут в закрытом формате на территории американского постпредства при женевском отделении ООН.
На 12 января запланировано заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а на следующий день — консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В середине декабря Москва передала США и их союзникам проекты договоров о взаимных гарантиях безопасности в Европе. В них, в частности, идет речь о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и об отказе НАТО от расширения, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
Президент Владимир Путин, со своей стороны, подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса на восток и размещение на Украине и в других странах наступательных вооружений будет красной линией для Москвы.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
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