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В Братске начали проверку после смерти ребенка в больнице
В Братске начали проверку после смерти ребенка в больнице - РИА Новости, 10.01.2022
В Братске начали проверку после смерти ребенка в больнице
Министерство здравоохранения Иркутской области проводит служебную проверку после смерти школьницы в больнице города Братска, сообщает пресс-служба Минздрава. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T11:46
2022-01-10T11:46
2022-01-10T11:52
происшествия
иркутская область
братск
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ИРКУТСК, 10 янв — РИА Новости. Министерство здравоохранения Иркутской области проводит служебную проверку после смерти школьницы в больнице города Братска, сообщает пресс-служба Минздрава.По сообщениям СМИ, к ученице восьмого класса, у которой случился инсульт, скорая помощь ехала почти 50 минут. У ребенка были судороги, рвота, потеря сознания. Девочку доставили в больницу в состоянии комы. Она не приходила в сознание 15 дней, после чего скончалась."На данный вызов была направлена первая освободившаяся бригада СМП. После госпитализации пациентки ситуацией занимались необходимые специалисты из Иркутска — консультировали местных врачей. Однако случай в медицине редкий. Министерство здравоохранения региона проводит служебную проверку", — говорится в сообщении.
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происшествия, иркутская область, братск
11:46 10.01.2022 (обновлено: 11:52 10.01.2022)
В Братске начали проверку после смерти ребенка в больнице
Минздрав Иркутской области начал проверку после смерти ребенка в больнице в Братске