https://ria.ru/20220110/rebenok-1767136523.html

В Братске начали проверку после смерти ребенка в больнице

В Братске начали проверку после смерти ребенка в больнице - РИА Новости, 10.01.2022

В Братске начали проверку после смерти ребенка в больнице

Министерство здравоохранения Иркутской области проводит служебную проверку после смерти школьницы в больнице города Братска, сообщает пресс-служба Минздрава. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T11:46

2022-01-10T11:46

2022-01-10T11:52

происшествия

иркутская область

братск

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ИРКУТСК, 10 янв — РИА Новости. Министерство здравоохранения Иркутской области проводит служебную проверку после смерти школьницы в больнице города Братска, сообщает пресс-служба Минздрава.По сообщениям СМИ, к ученице восьмого класса, у которой случился инсульт, скорая помощь ехала почти 50 минут. У ребенка были судороги, рвота, потеря сознания. Девочку доставили в больницу в состоянии комы. Она не приходила в сознание 15 дней, после чего скончалась."На данный вызов была направлена первая освободившаяся бригада СМП. После госпитализации пациентки ситуацией занимались необходимые специалисты из Иркутска — консультировали местных врачей. Однако случай в медицине редкий. Министерство здравоохранения региона проводит служебную проверку", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211129/vladivostok-1761197588.html

иркутская область

братск

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происшествия, иркутская область, братск