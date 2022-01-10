Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220110/rebenok-1767136523.html
В Братске начали проверку после смерти ребенка в больнице
В Братске начали проверку после смерти ребенка в больнице - РИА Новости, 10.01.2022
В Братске начали проверку после смерти ребенка в больнице
Министерство здравоохранения Иркутской области проводит служебную проверку после смерти школьницы в больнице города Братска, сообщает пресс-служба Минздрава. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T11:46
2022-01-10T11:52
происшествия
иркутская область
братск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_258ca019175855614a2568debc19a425.jpg
ИРКУТСК, 10 янв — РИА Новости. Министерство здравоохранения Иркутской области проводит служебную проверку после смерти школьницы в больнице города Братска, сообщает пресс-служба Минздрава.По сообщениям СМИ, к ученице восьмого класса, у которой случился инсульт, скорая помощь ехала почти 50 минут. У ребенка были судороги, рвота, потеря сознания. Девочку доставили в больницу в состоянии комы. Она не приходила в сознание 15 дней, после чего скончалась."На данный вызов была направлена первая освободившаяся бригада СМП. После госпитализации пациентки ситуацией занимались необходимые специалисты из Иркутска — консультировали местных врачей. Однако случай в медицине редкий. Министерство здравоохранения региона проводит служебную проверку", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211129/vladivostok-1761197588.html
иркутская область
братск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_164f469e1983c53dd58fba2f99cb43cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутская область, братск
11:46 10.01.2022 (обновлено: 11:52 10.01.2022)
 
В Братске начали проверку после смерти ребенка в больнице

Минздрав Иркутской области начал проверку после смерти ребенка в больнице в Братске

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 10 янв — РИА Новости. Министерство здравоохранения Иркутской области проводит служебную проверку после смерти школьницы в больнице города Братска, сообщает пресс-служба Минздрава.
По сообщениям СМИ, к ученице восьмого класса, у которой случился инсульт, скорая помощь ехала почти 50 минут. У ребенка были судороги, рвота, потеря сознания. Девочку доставили в больницу в состоянии комы. Она не приходила в сознание 15 дней, после чего скончалась.
"На данный вызов была направлена первая освободившаяся бригада СМП. После госпитализации пациентки ситуацией занимались необходимые специалисты из Иркутска — консультировали местных врачей. Однако случай в медицине редкий. Министерство здравоохранения региона проводит служебную проверку", — говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября 2021, 05:22
Во Владивостоке выясняют обстоятельства смерти ребенка в больнице
 
ПроисшествияИркутская областьБратск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41На Камчатке открыли новый минерал
01:39КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
01:34Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в Раде
01:28Постпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесцениться
01:19СМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализации
01:17Глава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с Россией
01:15Брокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рубли
01:09Глава Саксонии заявил о зависимости от российского газа
00:39В США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИ
00:22В Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в Женеве
00:00Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализовали
23:55Псаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в Женеве
23:55Умер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены
23:54Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан России
23:48Госдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБ
23:42Госдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениям
23:31США не проводят параллели между Казахстаном и Украиной
23:28США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТО
23:25Метрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face Pay
23:25Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией
Лента новостейМолния
На Камчатке открыли новый минералКНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моряРоссия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в РадеПостпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесценитьсяСМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализацииГлава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с РоссиейБрокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рублиГлава Саксонии заявил о зависимости от российского газаВ США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИВ Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в ЖеневеПожар в многоквартирном доме в Ялте локализовалиПсаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в ЖеневеУмер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан РоссииГосдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБГосдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениямСША не проводят параллели между Казахстаном и Украиной США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТОМетрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face PayБайдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией