https://ria.ru/20220110/razvertyvanie-1767244206.html

Рябков ответил на вопрос о возможном развертывании систем вооружений

Рябков ответил на вопрос о возможном развертывании систем вооружений - РИА Новости, 10.01.2022

Рябков ответил на вопрос о возможном развертывании систем вооружений

Сейчас нет оснований говорить, какие системы и в каком количестве могут быть развернуты, если диалог о гарантиях безопасности не даст результатов, заявил... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T22:11

2022-01-10T22:11

2022-01-10T22:11

в мире

сша

сергей рябков

нато

россия

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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Сейчас нет оснований говорить, какие системы и в каком количестве могут быть развернуты, если диалог о гарантиях безопасности не даст результатов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Сейчас нет оснований говорить о том, какие системы, в каком количестве и где именно могут быть развернуты, это незамедлительно будет воспринято как новая угроза с российской стороны, мы работаем на результат, который должен быть достигнут дипломатическим путем", - заявил он по итогам российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220110/limity-1767225323.html

сша

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в мире, сша, сергей рябков, нато, россия