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Рябков ответил на вопрос о возможном развертывании систем вооружений
Рябков ответил на вопрос о возможном развертывании систем вооружений - РИА Новости, 10.01.2022
Рябков ответил на вопрос о возможном развертывании систем вооружений
Сейчас нет оснований говорить, какие системы и в каком количестве могут быть развернуты, если диалог о гарантиях безопасности не даст результатов, заявил... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T22:11
2022-01-10T22:11
2022-01-10T22:11
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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Сейчас нет оснований говорить, какие системы и в каком количестве могут быть развернуты, если диалог о гарантиях безопасности не даст результатов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Сейчас нет оснований говорить о том, какие системы, в каком количестве и где именно могут быть развернуты, это незамедлительно будет воспринято как новая угроза с российской стороны, мы работаем на результат, который должен быть достигнут дипломатическим путем", - заявил он по итогам российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.
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в мире, сша, сергей рябков, нато, россия
Рябков ответил на вопрос о возможном развертывании систем вооружений
Замглавы МИД Рябков: пока не стоит говорить о возможном развертывании систем вооружений