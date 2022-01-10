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Главу военной разведки Дании обвинили в утечке секретной информации
Главу военной разведки Дании обвинили в утечке секретной информации - РИА Новости, 10.01.2022
Главу военной разведки Дании обвинили в утечке секретной информации
Суд в Дании постановил заключить под стражу главу военной разведки королевства Ларса Финдсена после того как ведомство обвинили в нарушении законов о... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T14:33
2022-01-10T15:50
в мире
дания
технологии
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МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Суд в Дании постановил заключить под стражу главу военной разведки королевства Ларса Финдсена после того как ведомство обвинили в нарушении законов о персональных данных, а также сокрытии информации, сообщила в понедельник телекомпания TV2."Глава разведывательной службы министерства обороны Ларс Финдсен в условиях секретности находится под стражей с 9 декабря по обвинению в утечке секретной и строго засекреченной информации, которая может нанести ущерб безопасности Дании или ее отношениям с иностранными державами", - сообщила телекомпания.Финдсен отрицает свою вину, сообщило Датское радио.Сообщается, что решение о заключении под стражу Финдсена, который в августе 2020 года был временно отстранен от должности в результате проверки, было вынесено еще в декабре, однако тогда не разглашались имена фигурантов этого дела, и было неизвестно, кто именно арестован. Теперь же суд озвучил фамилию главы разведслужбы.Как сообщалось ранее, проверка в отношении Финдсена и еще нескольких высокопоставленных чиновников была начата на основании данных от информаторов, когда выяснилось, что военная разведка проводила деятельность, которая нарушала датское законодательство, в том числе связанную с получением и передачей информации о гражданах страны. Военную разведку обвиняют в утаивании информации, непринятии мер по выявлению признаков шпионажа внутри минобороны, сокрытии потенциально неправомерной деятельности, а также сборе и передаче значительно количества информации о гражданах Дании.
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в мире, дания, технологии
14:33 10.01.2022 (обновлено: 15:50 10.01.2022)
 
Главу военной разведки Дании обвинили в утечке секретной информации

TV2: главу военной разведки Дании Ларса Финдсена обвинили в утечке секретных данных

© AFP 2021 / Scanpix Denmark / Uffe WengСотрудники полиции в Копенгагене, Дания
Сотрудники полиции в Копенгагене, Дания - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© AFP 2021 / Scanpix Denmark / Uffe Weng
Сотрудники полиции в Копенгагене, Дания
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Суд в Дании постановил заключить под стражу главу военной разведки королевства Ларса Финдсена после того как ведомство обвинили в нарушении законов о персональных данных, а также сокрытии информации, сообщила в понедельник телекомпания TV2.
"Глава разведывательной службы министерства обороны Ларс Финдсен в условиях секретности находится под стражей с 9 декабря по обвинению в утечке секретной и строго засекреченной информации, которая может нанести ущерб безопасности Дании или ее отношениям с иностранными державами", - сообщила телекомпания.
Финдсен отрицает свою вину, сообщило Датское радио.
"Я хотел бы, чтобы обвинения были сняты, и я отрицаю свою вину. Это полное безумие", - цитирует датское радио слова Финдсена.
Сообщается, что решение о заключении под стражу Финдсена, который в августе 2020 года был временно отстранен от должности в результате проверки, было вынесено еще в декабре, однако тогда не разглашались имена фигурантов этого дела, и было неизвестно, кто именно арестован. Теперь же суд озвучил фамилию главы разведслужбы.
Как сообщалось ранее, проверка в отношении Финдсена и еще нескольких высокопоставленных чиновников была начата на основании данных от информаторов, когда выяснилось, что военная разведка проводила деятельность, которая нарушала датское законодательство, в том числе связанную с получением и передачей информации о гражданах страны. Военную разведку обвиняют в утаивании информации, непринятии мер по выявлению признаков шпионажа внутри минобороны, сокрытии потенциально неправомерной деятельности, а также сборе и передаче значительно количества информации о гражданах Дании.
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря 2021, 13:22
В СПЧ призвали ужесточить ответственность за утечку персональных данных
 
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