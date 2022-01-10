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В Кремле ответили на вопрос о возможности нового разговора Путина и Байдена
В Кремле ответили на вопрос о возможности нового разговора Путина и Байдена - РИА Новости, 10.01.2022
В Кремле ответили на вопрос о возможности нового разговора Путина и Байдена
Договоренностей о новом разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но лидеры готовы по необходимости созваниваться, сообщил... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T13:09
2022-01-10T13:09
в мире
сша
оон
женева (город)
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
нато
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Договоренностей о новом разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но лидеры готовы по необходимости созваниваться, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности начались в понедельник утром в Женеве. Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счёт бывших советских республик и сокращении военных учений."В настоящий момент каких-то договоренностей на этот счет нет, но в ходе прошлого телефонного разговора, который был у нас накануне нового года президенты подтвердили свою готовность при необходимости снова созваниваться. И сейчас переговоры завершатся, мы поймем, где мы стоим, что называется, на чем мы стоим, и потом уже будет понятно, как оценивать ситуацию дальше", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли в ближайшее время новый разговор или встреча в каком-либо формате президентов Путина и Байдена по итогам переговоров в Женеве.
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в мире, сша, оон, женева (город), владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, россия
13:09 10.01.2022
 
В Кремле ответили на вопрос о возможности нового разговора Путина и Байдена

Пресс-секретарь Песков: договоренностей о новом разговоре Путина и Байдена пока нет

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Договоренностей о новом разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но лидеры готовы по необходимости созваниваться, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности начались в понедельник утром в Женеве. Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счёт бывших советских республик и сокращении военных учений.
"В настоящий момент каких-то договоренностей на этот счет нет, но в ходе прошлого телефонного разговора, который был у нас накануне нового года президенты подтвердили свою готовность при необходимости снова созваниваться. И сейчас переговоры завершатся, мы поймем, где мы стоим, что называется, на чем мы стоим, и потом уже будет понятно, как оценивать ситуацию дальше", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли в ближайшее время новый разговор или встреча в каком-либо формате президентов Путина и Байдена по итогам переговоров в Женеве.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
07:37
Россия хочет проверить способность США принимать решения, заявил Рябков
 
В миреСШАООНЖенева (город)Владимир ПутинДмитрий ПесковДжо БайденНАТОРоссия
 
 
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