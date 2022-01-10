https://ria.ru/20220110/razgovor-1767154761.html

В Кремле ответили на вопрос о возможности нового разговора Путина и Байдена

В Кремле ответили на вопрос о возможности нового разговора Путина и Байдена - РИА Новости, 10.01.2022

В Кремле ответили на вопрос о возможности нового разговора Путина и Байдена

Договоренностей о новом разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но лидеры готовы по необходимости созваниваться, сообщил... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T13:09

2022-01-10T13:09

2022-01-10T13:09

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дмитрий песков

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Договоренностей о новом разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но лидеры готовы по необходимости созваниваться, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности начались в понедельник утром в Женеве. Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счёт бывших советских республик и сокращении военных учений."В настоящий момент каких-то договоренностей на этот счет нет, но в ходе прошлого телефонного разговора, который был у нас накануне нового года президенты подтвердили свою готовность при необходимости снова созваниваться. И сейчас переговоры завершатся, мы поймем, где мы стоим, что называется, на чем мы стоим, и потом уже будет понятно, как оценивать ситуацию дальше", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли в ближайшее время новый разговор или встреча в каком-либо формате президентов Путина и Байдена по итогам переговоров в Женеве.

https://ria.ru/20220110/reshenie-1767099084.html

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женева (город)

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в мире, сша, оон, женева (город), владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, россия