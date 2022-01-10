https://ria.ru/20220110/raskol-1767142673.html

Архиепископ Албанский заявил о новом расколе в православии

Архиепископ Албанский заявил о новом расколе в православии - РИА Новости, 10.01.2022

Архиепископ Албанский заявил о новом расколе в православии

Предстоятель Албанской православной церкви архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий вновь призвал провести встречу глав Церквей для преодоления раскола... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T12:12

2022-01-10T12:12

2022-01-10T12:20

религия

иордания

африка

албания

русская православная церковь

феофил iii (патриарх иерусалимский)

константинопольский патриархат

православная церковь украины (пцу)

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АФИНЫ, 10 янв — РИА Новости. Предстоятель Албанской православной церкви архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий вновь призвал провести встречу глав Церквей для преодоления раскола после признания Константинопольским патриархом Варфоломеем раскольничьей церкви на Украине.Анастасий опубликовал обращение в связи с решением Русской православной церкви создать экзархат в Африке, что, по его словам, стало продолжением церковного кризиса на Украине."С начала церковного кризиса на Украине мы подчеркивали, устно и письменно, что время не лечит церковные разделения и расколы. Наоборот, оно их углубляет и ужесточает. Недавнее решение Московского патриархата основать экзархат на Африканском континенте подтверждает изначальные страхи. Параллельно с расколом среди миллионов православных украинцев создается новый раскол на чувствительном Африканском континенте, где последние десятилетия развивается православная миссия", — говорится в обращении, опубликованном Албанской церковью.По словам Анастасия, африканцам будут проповедовать православие два патриархата, между которыми нет евхаристического общения. "Утверждение, что не существует раскола в православии, а есть лишь разногласия, похоже на теорию, что не существует коронавируса. Раскол со множеством мутаций очевиден, и срочно требуется лечение и вакцина, которые определены апостольским преданием — примирение", — пишет предстоятель Албанской церкви.Анастасий напоминает, что в ноябре 2019 года направил всем предстоятелям православных церквей призыв к преодолению церковной поляризации. "В нем мы подчеркивали абсолютный приоритет долга единства, необходимость использовать диалог, избегать разделений этнофилетизма, срочно использовать принцип синодальности, на котором на протяжении веков основывалась православная церковь", — говорится в обращении.Он вместе с обращением вновь опубликовал письмо от 20 ноября 2019 года. Тогда предстоятель Албанской православной церкви предлагал как можно скорее провести всеправославный собор для преодоления раскола, вызванного предоставлением томоса об "автокефалии" Украине. С инициативой провести синаксис предстоятелей православных церквей выступил тогда также Иерусалимский патриарх Феофил III. Он предложил всем предстоятелям поместных православных церквей собраться в Иордании для обсуждения вопросов сохранения всеправославного единства. Инициативу поддержали несколько православных церквей, включая РПЦ.В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура, так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали первоиерархи Элладской и Александрийской церквей.

https://ria.ru/20220102/mitropolit-1766416539.html

https://ria.ru/20211230/religiya-1766223233.html

иордания

африка

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иордания, африка, албания, русская православная церковь, феофил iii (патриарх иерусалимский), константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу)