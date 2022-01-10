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Большинство россиян планируют сменить работу в 2022 году, показал опрос
Большинство россиян планируют сменить работу в 2022 году, показал опрос - РИА Новости, 10.01.2022
Большинство россиян планируют сменить работу в 2022 году, показал опрос
Большинство россиян, 78 процентов, собираются перейти на новую работу в 2022 году, следует из результатов исследования HeadHunter (есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T07:00
2022-01-10T12:47
общество
россия
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Большинство россиян, 78 процентов, собираются перейти на новую работу в 2022 году, следует из результатов исследования HeadHunter (есть в распоряжении РИА Новости).При этом более половины (57 процентов) работников хотят переменить сферу деятельности. Только восемь процентов опрошенных не планируют менять работу, остальные не определились.Еще 58 процентов респондентов рассказали, что сотрудникам их компаний в 2021 году так или иначе приходилось работать на удаленке. При этом 44 процента организаций из тех, где практиковалась дистанционная занятость, возвращали в офис всех работников, 37 процентов делали это частично, а пятая часть (20 процентов) оставляла на дистанционке. Сейчас 44 процента компаний, по словам их сотрудников, перешли на гибридный режим: совмещают офис и удаленный формат. Больше всего эта практика распространена в Москве (59 процентов), а также в ИТ-сфере (66 процентов). О постоянной работе в офисе рассказали 66 процентов опрошенных. Больше половины граждан (54 процента) уверены, что переход на дистанционный или гибридный режим позитивно повлиял на их работу, пятая часть (21 процент) придерживаются обратной точки зрения. Четверть респондентов считают, что это никак не сказалось на эффективности.Говоря о зарплате, 42 процента россиян отметили, что ее размер за 2021 год не изменился, у 27 процентов заработок вырос, у 26 процентов уменьшился. О смене работы в 2021 году рассказали треть (36 процентов) респондентов, только 38 процентов из них считают, что новое место оказалось лучшего предыдущего, 17 процентов не видят разницы, а 28 процентов оказались недовольны новой работой.Исследование проводилось с 19 по 24 декабря 2021 года среди 2130 российских работников и соискателей.
https://ria.ru/20220110/perspektiva-1767093259.html
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общество, россия
07:00 10.01.2022 (обновлено: 12:47 10.01.2022)
 
Большинство россиян планируют сменить работу в 2022 году, показал опрос

Опрос HeadHunter показал, что 78 процентов россиян планируют сменить работу в 2022 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис
Офис - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Большинство россиян, 78 процентов, собираются перейти на новую работу в 2022 году, следует из результатов исследования HeadHunter (есть в распоряжении РИА Новости).
При этом более половины (57 процентов) работников хотят переменить сферу деятельности. Только восемь процентов опрошенных не планируют менять работу, остальные не определились.
Еще 58 процентов респондентов рассказали, что сотрудникам их компаний в 2021 году так или иначе приходилось работать на удаленке. При этом 44 процента организаций из тех, где практиковалась дистанционная занятость, возвращали в офис всех работников, 37 процентов делали это частично, а пятая часть (20 процентов) оставляла на дистанционке.
Сейчас 44 процента компаний, по словам их сотрудников, перешли на гибридный режим: совмещают офис и удаленный формат. Больше всего эта практика распространена в Москве (59 процентов), а также в ИТ-сфере (66 процентов). О постоянной работе в офисе рассказали 66 процентов опрошенных.
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Исследование показало самую перспективную профессию в 2022 году
Больше половины граждан (54 процента) уверены, что переход на дистанционный или гибридный режим позитивно повлиял на их работу, пятая часть (21 процент) придерживаются обратной точки зрения. Четверть респондентов считают, что это никак не сказалось на эффективности.
Говоря о зарплате, 42 процента россиян отметили, что ее размер за 2021 год не изменился, у 27 процентов заработок вырос, у 26 процентов уменьшился.
О смене работы в 2021 году рассказали треть (36 процентов) респондентов, только 38 процентов из них считают, что новое место оказалось лучшего предыдущего, 17 процентов не видят разницы, а 28 процентов оказались недовольны новой работой.
Исследование проводилось с 19 по 24 декабря 2021 года среди 2130 российских работников и соискателей.
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