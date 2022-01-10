https://ria.ru/20220110/pvo-1767245253.html

Делегация Пентагона изучила потребности Украины в средствах ПВО

Делегация Пентагона изучила потребности Украины в средствах ПВО - РИА Новости, 10.01.2022

Делегация Пентагона изучила потребности Украины в средствах ПВО

Американская военная делегация в ходе недавнего визита на Украину изучала ее потребности в средствах противовоздушной обороны, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T22:27

2022-01-10T22:27

2022-01-10T22:34

в мире

украина

министерство обороны сша

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Американская военная делегация в ходе недавнего визита на Украину изучала ее потребности в средствах противовоздушной обороны, сообщил журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Они, грубо говоря, смотрели на противовоздушную и противоракетную оборону, насколько я понимаю... Они посмотрели и проконсультировались с украинцами по поводу того, как они видят свои оборонные потребности", - сказал он на брифинге.Кирби добавил, что ему неизвестно о каких-либо рекомендациях, подготовленных делегацией, и отказался уточнять, стоит ли на повестке возможность поставок на Украину переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.

https://ria.ru/20220110/nato-1767214994.html

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в мире, украина, министерство обороны сша, джон кирби