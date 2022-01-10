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Туризм
https://ria.ru/20220110/puteshestviya-1767111362.html
В ЕС рассказали, когда планируют открыть границы для российских туристов
В ЕС рассказали, когда планируют открыть границы для российских туристов - РИА Новости, 10.01.2022
В ЕС рассказали, когда планируют открыть границы для российских туристов
Евросоюз может полноценно открыть границы для российских путешественников весной этого года, пишут "Известия" со ссылкой на исполнительного директора... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T11:12
2022-01-10T11:12
туризм
туризм
вакцинация
евросоюз
воз
новости - туризм
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Евросоюз может полноценно открыть границы для российских путешественников весной этого года, пишут "Известия" со ссылкой на исполнительного директора Европейской комиссии по туризму (ЕТС) Эдуардо Сантандера."Спутник V" с марта прошлого года проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.Сантандер выразил надежду, что "к весне 2022 года российским туристам все-таки разрешат беспрепятственно посещать Европу". Он добавил, что все "упирается" в одобрение отечественной вакцины "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ситуацию осложняют ограничения в Европе из-за распространения омикрон-штамма."Семьдесят четыре процента поездок россиян приходится на Европу, поэтому граждане РФ играют чрезвычайно важную роль для рынка", — сказал Сантандер.В конце декабря директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар заявлял, что организация рассчитывает на передачу в ВОЗ документов по "Спутнику V" до конца января. "Спутник V" признан в 71 стране с общим населением в четыре миллиарда человек, это более половины жителей Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире.
https://ria.ru/20220110/puteshestviya-1765850123.html
https://ria.ru/20220109/glempingi-1765284772.html
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туризм, вакцинация, евросоюз, воз, новости - туризм, коронавирус covid-19
11:12 10.01.2022
 
В ЕС рассказали, когда планируют открыть границы для российских туристов

В ЕС надеются принять российских туристов уже весной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге
Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Евросоюз может полноценно открыть границы для российских путешественников весной этого года, пишут "Известия" со ссылкой на исполнительного директора Европейской комиссии по туризму (ЕТС) Эдуардо Сантандера.
"Спутник V" с марта прошлого года проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.
Сантандер выразил надежду, что "к весне 2022 года российским туристам все-таки разрешат беспрепятственно посещать Европу". Он добавил, что все "упирается" в одобрение отечественной вакцины "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ситуацию осложняют ограничения в Европе из-за распространения омикрон-штамма.
"Семьдесят четыре процента поездок россиян приходится на Европу, поэтому граждане РФ играют чрезвычайно важную роль для рынка", — сказал Сантандер.
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В конце декабря директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар заявлял, что организация рассчитывает на передачу в ВОЗ документов по "Спутнику V" до конца января.
"Спутник V" признан в 71 стране с общим населением в четыре миллиарда человек, это более половины жителей Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире.
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