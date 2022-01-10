https://ria.ru/20220110/pushkov-1767198670.html

Пушков поинтересовался, когда Германия перестанет слушать ахинею украинского посла

Пушков ответил на "ахинею" украинского посла в Германии - РИА Новости, 10.01.2022

Пушков поинтересовался, когда Германия перестанет слушать ахинею украинского посла

Сенатор Алексей Пушков жестко раскритиковал требование посла Украины в Германии Андрея Мельника нарастить поставки оружия. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T17:05

2022-01-10T17:05

2022-01-10T17:24

в мире

киев

алексей пушков

евросоюз

еврокомиссия

балтийское море

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков жестко раскритиковал требование посла Украины в Германии Андрея Мельника нарастить поставки оружия."Интересно, когда Берлину надоест выслушивать всю эту ахинею от посла Украины?" — написал политик в Telegram-канале.Пушков отметил, что Киев не может выдвигать никаких требований ФРГ, поскольку зависит от него в финансовом и политическом плане.Ранее Мельник потребовал от Германии увеличить поставки вооружений на Украину и отказаться от проекта "Северный поток — 2". Он также заявил об "исторической ответственности" страны перед Украиной.Мельник уже не раз выступал с сомнительными высказываниями. К примеру, он утверждал, что Берлин должен помочь Киеву вернуть под контроль Крым.В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле эти претензии неоднократно опровергали, подчеркивая, что не вынашивают никаких агрессивных планов и не собираются ни на кого нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.Газопровод "Северный поток — 2", проложенный из России через Балтийское море до Германии, достроили в начале сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации. Но для ввода в строй нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать новую заявку уже от ее лица. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять еще несколько месяцев.В Москве призывают не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивают, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20220110/ukraina-1767126148.html

https://ria.ru/20220110/ukraina-1767180455.html

https://ria.ru/20220110/berbok-1767186416.html

киев

балтийское море

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в мире, киев, алексей пушков, евросоюз, еврокомиссия, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия