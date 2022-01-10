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Псаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в Женеве
Псаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в Женеве - РИА Новости, 11.01.2022
Псаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в Женеве
США готовятся к тому, что Россия будет лгать об итогах переговоров о стратегической стабильности, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-10T23:55
2022-01-10T23:55
2022-01-11T00:33
в мире
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США готовятся к тому, что Россия будет лгать об итогах переговоров о стратегической стабильности, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Мы готовимся к возможности и вероятности, никто не должен удивиться, если Россия распространит дезинформацию о договоренностях, которых не было", - сказала она на брифинге.Псаки призвала не поддаваться на якобы грядущие попытки ввести в заблуждение. По ее утверждению, "РФ может пойти еще дальше и заявить о чем-то как о предлоге для дальнейшей дестабилизирующей активности".
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в мире, сша, россия
23:55 10.01.2022 (обновлено: 00:33 11.01.2022)
Псаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в Женеве
Представитель Белого Дома Псаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в Женеве