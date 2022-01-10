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Двенадцатилетний мальчик пропал на Ставрополье

Двенадцатилетний мальчик пропал на Ставрополье - РИА Новости, 10.01.2022

Двенадцатилетний мальчик пропал на Ставрополье

Полиция в Ставропольском крае ищет пропавшего 12-летнего мальчика, сообщили в ГУ МВД по региону. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T16:27

2022-01-10T16:27

2022-01-10T21:11

происшествия

ставропольский край

россия

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ПЯТИГОРСК, 10 янв — РИА Новости. Полиция в Ставропольском крае ищет пропавшего 12-летнего мальчика, сообщили в ГУ МВД по региону."Подросток 9 января ушел из дома в станице Георгиевской, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", — рассказали в ведомстве.На связь с родными ребенок не выходил. Пропавший был одет в черные брюки, желтую куртку, вязаную шапку в черно-серую полоску.

ставропольский край

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2022

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происшествия, ставропольский край, россия