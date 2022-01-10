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Двенадцатилетний мальчик пропал на Ставрополье
Двенадцатилетний мальчик пропал на Ставрополье - РИА Новости, 10.01.2022
Двенадцатилетний мальчик пропал на Ставрополье
Полиция в Ставропольском крае ищет пропавшего 12-летнего мальчика, сообщили в ГУ МВД по региону. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T16:27
2022-01-10T16:27
2022-01-10T21:11
происшествия
ставропольский край
россия
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ПЯТИГОРСК, 10 янв — РИА Новости. Полиция в Ставропольском крае ищет пропавшего 12-летнего мальчика, сообщили в ГУ МВД по региону."Подросток 9 января ушел из дома в станице Георгиевской, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", — рассказали в ведомстве.На связь с родными ребенок не выходил. Пропавший был одет в черные брюки, желтую куртку, вязаную шапку в черно-серую полоску.
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РИА Новости
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происшествия, ставропольский край, россия
16:27 10.01.2022 (обновлено: 21:11 10.01.2022)
Двенадцатилетний мальчик пропал на Ставрополье
Полиция на Ставрополье ищет пропавшего двенадцатилетнего мальчика