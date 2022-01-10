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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220110/prokat-1767126839.html
"Последний богатырь" опять лидирует в прокате в России и СНГ
"Последний богатырь" опять лидирует в прокате в России и СНГ - РИА Новости, 10.01.2022
"Последний богатырь" опять лидирует в прокате в России и СНГ
Фильм режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник тьмы" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 468,6 миллиона рублей за прошедшие выходные по... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T11:13
2022-01-10T11:13
культура
анатолий карпов
виктор корчной
новости культуры
кино и сериалы
что посмотреть
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Фильм режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник тьмы" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 468,6 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.По сюжету картины, после победы над коварным чародеем Роголебом Иван снова обрел силу. В суете приготовлений к свадьбе его невесту Василису неожиданно похищают. Иван вместе с друзьями бросаются вдогонку, но внезапно оказываются в современной Москве. Они узнают, что среди людей живут и герои старых сказок, приспособившиеся к законам современного мира. Теперь им придется помочь Ивану найти способ окончательно одержать верх над древней Тьмой.Вторую строчку в рейтинге занял фильм "Человек-паук: Нет пути домой", собравший 257,6 миллиона рублей за прошедший уикенд. Картина рассказывает о Питере Паркере, жизнь и репутация которого оказываются под угрозой, поскольку Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука. Пытаясь исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но вскоре всё становится намного опаснее.На третьем месте анимационный фильм "Зверопой 2" режиссера Гарта Дженнингса со сборами 194,3 миллиона рублей. Мультфильм рассказывает о поющих зверях различной масти с аллюзиями и иронией на современный эстрадный шоу-бизнес. В центре повествования — коала Бастер, сколотивший новую группу и мечтающий выступить в шоу "Кристальная башня". Для этого ему необходимо отыскать легенду львиного рока Клэя Кэллоуэя, чтобы убедить его вернуться на сцену.Четвертую позицию в рейтинге занял российский мультфильм "Три богатыря и конь на троне" со сборами в 118,7 миллиона рублей. Картина рассказывает о коне Юлие, который не без помощи старой знакомой - Бабы-яги и небольшого колдовства, - случайно поменялся телами с Князем. Теперь Юлий заседает во дворце и благоустраивает Киев, а Князь пашет поле. Но долго так продолжаться не может, отечество в опасности! И как всегда, за дело берутся три богатыря.Замыкает пятерку лидеров российский фильм "Чемпион мира" Алексея Сидорова, собравший за выходные 117,4 миллиона рублей. Фильм рассказывает о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча.
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анатолий карпов, виктор корчной, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
11:13 10.01.2022
 
"Последний богатырь" опять лидирует в прокате в России и СНГ

"Последний богатырь: Посланник тьмы" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд

© DisneyКадр из фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы"
Кадр из фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
© Disney
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Фильм режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник тьмы" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 468,6 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
По сюжету картины, после победы над коварным чародеем Роголебом Иван снова обрел силу. В суете приготовлений к свадьбе его невесту Василису неожиданно похищают. Иван вместе с друзьями бросаются вдогонку, но внезапно оказываются в современной Москве. Они узнают, что среди людей живут и герои старых сказок, приспособившиеся к законам современного мира. Теперь им придется помочь Ивану найти способ окончательно одержать верх над древней Тьмой.
© DisneyВиктор Хориняк и Мила Сивацкая в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы"
Виктор Хориняк и Мила Сивацкая в фильме Последний богатырь: Посланник Тьмы
1 из 4
Виктор Хориняк и Мила Сивацкая в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы"
© Disney
© DisneyКадр из фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы"
Кадр из фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
2 из 4
Кадр из фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы"
© Disney
© DisneyЕлена Яковлева в роли Бабы-яги в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы"
Елена Яковлева в роли Бабы-яги в фильме Последний богатырь: Посланник Тьмы
3 из 4
Елена Яковлева в роли Бабы-яги в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы"
© Disney
© DisneyФилипп Киркоров в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы"
Филипп Киркоров в фильме Последний богатырь: Посланник Тьмы
4 из 4
Филипп Киркоров в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы"
© Disney
1 из 4
Виктор Хориняк и Мила Сивацкая в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы"
© Disney
2 из 4
Кадр из фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы"
© Disney
3 из 4
Елена Яковлева в роли Бабы-яги в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы"
© Disney
4 из 4
Филипп Киркоров в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы"
© Disney
Вторую строчку в рейтинге занял фильм "Человек-паук: Нет пути домой", собравший 257,6 миллиона рублей за прошедший уикенд. Картина рассказывает о Питере Паркере, жизнь и репутация которого оказываются под угрозой, поскольку Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука. Пытаясь исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но вскоре всё становится намного опаснее.
© Marvel Studios Inc. (2021)Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Кадр из фильма Человек-паук: Нет пути домой
1 из 3
Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
© Marvel Studios Inc. (2021)
© Marvel Studios Inc. (2021)Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Кадр из фильма Человек-паук: Нет пути домой
2 из 3
Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
© Marvel Studios Inc. (2021)
© Marvel Studios Inc. (2021)Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Кадр из фильма Человек-паук: Нет пути домой
3 из 3
Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
© Marvel Studios Inc. (2021)
1 из 3
Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
© Marvel Studios Inc. (2021)
2 из 3
Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
© Marvel Studios Inc. (2021)
3 из 3
Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
© Marvel Studios Inc. (2021)
На третьем месте анимационный фильм "Зверопой 2" режиссера Гарта Дженнингса со сборами 194,3 миллиона рублей. Мультфильм рассказывает о поющих зверях различной масти с аллюзиями и иронией на современный эстрадный шоу-бизнес. В центре повествования — коала Бастер, сколотивший новую группу и мечтающий выступить в шоу "Кристальная башня". Для этого ему необходимо отыскать легенду львиного рока Клэя Кэллоуэя, чтобы убедить его вернуться на сцену.
© UPIКадр из мультфильма "Зверопой 2"
Кадр из мультфильма Зверопой 2
1 из 4
Кадр из мультфильма "Зверопой 2"
© UPI
© UPIКадр из мультфильма "Зверопой 2"
Кадр из мультфильма Зверопой 2
2 из 4
Кадр из мультфильма "Зверопой 2"
© UPI
© UPIКадр из мультфильма "Зверопой 2"
Кадр из мультфильма Зверопой 2
3 из 4
Кадр из мультфильма "Зверопой 2"
© UPI
© UPIКадр из мультфильма "Зверопой 2"
Кадр из мультфильма Зверопой 2
4 из 4
Кадр из мультфильма "Зверопой 2"
© UPI
1 из 4
Кадр из мультфильма "Зверопой 2"
© UPI
2 из 4
Кадр из мультфильма "Зверопой 2"
© UPI
3 из 4
Кадр из мультфильма "Зверопой 2"
© UPI
4 из 4
Кадр из мультфильма "Зверопой 2"
© UPI
Четвертую позицию в рейтинге занял российский мультфильм "Три богатыря и конь на троне" со сборами в 118,7 миллиона рублей. Картина рассказывает о коне Юлие, который не без помощи старой знакомой - Бабы-яги и небольшого колдовства, - случайно поменялся телами с Князем. Теперь Юлий заседает во дворце и благоустраивает Киев, а Князь пашет поле. Но долго так продолжаться не может, отечество в опасности! И как всегда, за дело берутся три богатыря.
Замыкает пятерку лидеров российский фильм "Чемпион мира" Алексея Сидорова, собравший за выходные 117,4 миллиона рублей. Фильм рассказывает о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча.
Кадр из трейлера фильма Чемпион мира
23 декабря 2021, 08:00Культура
Игра и фильм года: как в "Чемпионе мира" показали великий шахматный матч
 
КультураАнатолий КарповВиктор КорчнойНовости культурыКино и сериалычто посмотреть
 
 
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