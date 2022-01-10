https://ria.ru/20220110/progress-1767238854.html

США считают возможным прогресс на переговорах с Россией по безопасности

США считают возможным прогресс на переговорах с Россией по безопасности - РИА Новости, 10.01.2022

США считают возможным прогресс на переговорах с Россией по безопасности

США считают возможным прогресс на переговорах с Россией о безопасности, сказала по итогам переговоров России и США по гарантиям безопасности помощник... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T21:12

2022-01-10T21:12

2022-01-10T21:15

в мире

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США считают возможным прогресс на переговорах с Россией о безопасности, сказала по итогам переговоров России и США по гарантиям безопасности помощник госсекретаря Уэнди Шерман."Мы верим, что можем добиться прогресса... США будут приветствовать реальный прогресс посредством дипломатии", - сообщила она журналистам.

https://ria.ru/20220110/kontakt-1767234044.html

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