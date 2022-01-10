Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2022 - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220110/privivka-1767144098.html
Ученые выяснили, как вакцинация от гриппа влияет на риск заражения COVID-19
Ученые выяснили, как вакцинация от гриппа влияет на риск заражения COVID-19 - РИА Новости, 10.01.2022
Ученые выяснили, как вакцинация от гриппа влияет на риск заражения COVID-19
Датские ученые опубликовали в журнале The Journal of Infectious Diseases результаты первого исследования, сравнивающего риск заражения и клинические исходы... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T12:21
2022-01-10T13:40
наука
грипп
вакцинация
прививки
дания
здоровье
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576574987_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_c5cb384cc031200a81f4cf1caf5fe829.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Датские ученые опубликовали в журнале The Journal of Infectious Diseases результаты первого исследования, сравнивающего риск заражения и клинические исходы COVID-19 среди вакцинированных и невакцинированных против гриппа. В исследовании приняли участие более 46 тысяч работников здравоохранения из Дании.Ранее лабораторные исследования, анализирующие иммунные ответы пациентов с COVID-19, показали, что вакцина от гриппа может обеспечить некоторую защиту от коронавируса. Однако некоторые ученые высказывали опасения по поводу того, что прививка от гриппа может спровоцировать риск заражения SARS-CoV-2 или усугубить тяжесть течения заболевания.Датские ученые во главе с доктором медицины Йонасом Хенриком Кристенсеном (Jonas Henrik Kristensen) из Университетской клиники Копенгагена решили проверить, влияет ли вакцинация от гриппа на риск заражения COVID-19.Авторы обработали данные 46 112 медработников столичного региона Копенгагена и области Зеландия, у которых трижды в течение 2020-го брали анализы на антитела к SARS-CoV-2, и по которым была доступна информация о вакцинации против гриппа. Среди них 3379 человек переболели COVID-19 с явными симптомами или были госпитализированы.После внесения поправки на возраст и наличие сопутствующих заболеваний, ученые установили, что коэффициент риска заражения коронавирусной инфекцией у вакцинированных против гриппа составляет 0,93-1,01 по сравнению с невакцинированными участниками. Риски симптоматического течения и госпитализации равны соответственно 1,02-1,03 и 0,89-0,91. В выделенной подгруппе из 1841 участников старше 65 лет риск заражения для вакцинированных составил 0,93-0,99 по сравнению с невакцинированными, а риск госпитализации находился на уровне единицы.Отсюда авторы делают вывод, что вакцинация против гриппа не влияет на риск заражения SARS-CoV-2 или тяжесть заболевания COVID-19. Эти результаты совпадают с результатами предыдущих работ, основанных на данных ПЦР-тестирования или серологических исследований.
https://ria.ru/20211222/gripp-1764945994.html
https://ria.ru/20211209/omikron-1762894037.html
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576574987_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_48a2f962a81ec6d0c4c34b20375ffa6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грипп, вакцинация, прививки, дания, здоровье, коронавирус covid-19
12:21 10.01.2022 (обновлено: 13:40 10.01.2022)
 
Ученые выяснили, как вакцинация от гриппа влияет на риск заражения COVID-19

Доказано, что прививка от гриппа не оказывает влияния на риск заражения или тяжесть COVID-19

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Датские ученые опубликовали в журнале The Journal of Infectious Diseases результаты первого исследования, сравнивающего риск заражения и клинические исходы COVID-19 среди вакцинированных и невакцинированных против гриппа. В исследовании приняли участие более 46 тысяч работников здравоохранения из Дании.
Ранее лабораторные исследования, анализирующие иммунные ответы пациентов с COVID-19, показали, что вакцина от гриппа может обеспечить некоторую защиту от коронавируса. Однако некоторые ученые высказывали опасения по поводу того, что прививка от гриппа может спровоцировать риск заражения SARS-CoV-2 или усугубить тяжесть течения заболевания.
Датские ученые во главе с доктором медицины Йонасом Хенриком Кристенсеном (Jonas Henrik Kristensen) из Университетской клиники Копенгагена решили проверить, влияет ли вакцинация от гриппа на риск заражения COVID-19.
Авторы обработали данные 46 112 медработников столичного региона Копенгагена и области Зеландия, у которых трижды в течение 2020-го брали анализы на антитела к SARS-CoV-2, и по которым была доступна информация о вакцинации против гриппа. Среди них 3379 человек переболели COVID-19 с явными симптомами или были госпитализированы.
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря 2021, 16:42
Крымские ученые создали уникальную вакцину от гриппа
После внесения поправки на возраст и наличие сопутствующих заболеваний, ученые установили, что коэффициент риска заражения коронавирусной инфекцией у вакцинированных против гриппа составляет 0,93-1,01 по сравнению с невакцинированными участниками. Риски симптоматического течения и госпитализации равны соответственно 1,02-1,03 и 0,89-0,91. В выделенной подгруппе из 1841 участников старше 65 лет риск заражения для вакцинированных составил 0,93-0,99 по сравнению с невакцинированными, а риск госпитализации находился на уровне единицы.
Отсюда авторы делают вывод, что вакцинация против гриппа не влияет на риск заражения SARS-CoV-2 или тяжесть заболевания COVID-19. Эти результаты совпадают с результатами предыдущих работ, основанных на данных ПЦР-тестирования или серологических исследований.
Пассажир в защитном костюме в аэропорту Сиднея - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря 2021, 11:50Наука
Омикрон-штамм потребует ревакцинации, выяснили ученые
 
НаукаГриппВакцинацияПрививкиДанияЗдоровьеКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41На Камчатке открыли новый минерал
01:39КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
01:34Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в Раде
01:28Постпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесцениться
01:19СМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализации
01:17Глава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с Россией
01:15Брокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рубли
01:09Глава Саксонии заявил о зависимости от российского газа
00:39В США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИ
00:22В Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в Женеве
00:00Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализовали
23:55Псаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в Женеве
23:55Умер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены
23:54Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан России
23:48Госдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБ
23:42Госдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениям
23:31США не проводят параллели между Казахстаном и Украиной
23:28США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТО
23:25Метрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face Pay
23:25Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией
Лента новостейМолния
На Камчатке открыли новый минералКНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моряРоссия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в РадеПостпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесценитьсяСМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализацииГлава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с РоссиейБрокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рублиГлава Саксонии заявил о зависимости от российского газаВ США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИВ Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в ЖеневеПожар в многоквартирном доме в Ялте локализовалиПсаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в ЖеневеУмер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан РоссииГосдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБГосдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениямСША не проводят параллели между Казахстаном и Украиной США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТОМетрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face PayБайдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией