https://ria.ru/20220110/privivka-1767144098.html

Ученые выяснили, как вакцинация от гриппа влияет на риск заражения COVID-19

Ученые выяснили, как вакцинация от гриппа влияет на риск заражения COVID-19 - РИА Новости, 10.01.2022

Ученые выяснили, как вакцинация от гриппа влияет на риск заражения COVID-19

Датские ученые опубликовали в журнале The Journal of Infectious Diseases результаты первого исследования, сравнивающего риск заражения и клинические исходы... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T12:21

2022-01-10T12:21

2022-01-10T13:40

наука

грипп

вакцинация

прививки

дания

здоровье

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Датские ученые опубликовали в журнале The Journal of Infectious Diseases результаты первого исследования, сравнивающего риск заражения и клинические исходы COVID-19 среди вакцинированных и невакцинированных против гриппа. В исследовании приняли участие более 46 тысяч работников здравоохранения из Дании.Ранее лабораторные исследования, анализирующие иммунные ответы пациентов с COVID-19, показали, что вакцина от гриппа может обеспечить некоторую защиту от коронавируса. Однако некоторые ученые высказывали опасения по поводу того, что прививка от гриппа может спровоцировать риск заражения SARS-CoV-2 или усугубить тяжесть течения заболевания.Датские ученые во главе с доктором медицины Йонасом Хенриком Кристенсеном (Jonas Henrik Kristensen) из Университетской клиники Копенгагена решили проверить, влияет ли вакцинация от гриппа на риск заражения COVID-19.Авторы обработали данные 46 112 медработников столичного региона Копенгагена и области Зеландия, у которых трижды в течение 2020-го брали анализы на антитела к SARS-CoV-2, и по которым была доступна информация о вакцинации против гриппа. Среди них 3379 человек переболели COVID-19 с явными симптомами или были госпитализированы.После внесения поправки на возраст и наличие сопутствующих заболеваний, ученые установили, что коэффициент риска заражения коронавирусной инфекцией у вакцинированных против гриппа составляет 0,93-1,01 по сравнению с невакцинированными участниками. Риски симптоматического течения и госпитализации равны соответственно 1,02-1,03 и 0,89-0,91. В выделенной подгруппе из 1841 участников старше 65 лет риск заражения для вакцинированных составил 0,93-0,99 по сравнению с невакцинированными, а риск госпитализации находился на уровне единицы.Отсюда авторы делают вывод, что вакцинация против гриппа не влияет на риск заражения SARS-CoV-2 или тяжесть заболевания COVID-19. Эти результаты совпадают с результатами предыдущих работ, основанных на данных ПЦР-тестирования или серологических исследований.

https://ria.ru/20211222/gripp-1764945994.html

https://ria.ru/20211209/omikron-1762894037.html

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грипп, вакцинация, прививки, дания, здоровье, коронавирус covid-19