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Верховный суд проверит законность приговора по делу об убийстве Маркелова
Верховный суд проверит законность приговора по делу об убийстве Маркелова - РИА Новости, 10.01.2022
Верховный суд проверит законность приговора по делу об убийстве Маркелова
Верховный суд РФ 20 января вновь проверит законность приговора националистам Никите Тихонову и Евгении Хасис за убийство адвоката Станислава Маркелова и... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T14:42
2022-01-10T14:42
2022-01-10T14:42
происшествия
убийство адвоката станислава маркелова. расследование, версии
суд по делу об убийстве адвоката маркелова и журналистки бабуровой
приговор по делу об убийстве адвоката маркелова
евгения хасис
страсбург
москва
станислав маркелов
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ 20 января вновь проверит законность приговора националистам Никите Тихонову и Евгении Хасис за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, сообщили РИА Новости в суде."Судебное заседание назначено на 20 января, на 10.00", - сказали в пресс-службе.Ранее Европейский суд по правам человека посчитал, что в отношении осужденных был нарушен пункт 6 Конвенции о правах человека, который гарантирует право на справедливый суд – Страсбург усомнился в беспристрастности присяжных.После этого президиум ВС РФ направил дело в судебную коллегию по уголовным делам, которой предстоит решить, стоит ли рассматривать дело снова.Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены в январе 2009 года в Москве – это одно из самых громких убийств в России 2000-х.За это преступление осужден Никита Тихонов (пожизненно) и его гражданская жена Евгения Хасис (18 лет заключения), мстившие Маркелову, согласно вердикту, за его антифашистскую деятельность.Хотя Страсбургский суд и нашел нарушения в деле, но не стал присуждать осужденным компенсацию.
https://ria.ru/20211208/delo-1762703225.html
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Верховный суд проверит законность приговора по делу об убийстве Маркелова
Верховный суд проверит законность приговора по делу об убийстве адвоката Маркелова