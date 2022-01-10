https://ria.ru/20220110/prigovor-1767172382.html

Верховный суд проверит законность приговора по делу об убийстве Маркелова

Верховный суд проверит законность приговора по делу об убийстве Маркелова - РИА Новости, 10.01.2022

Верховный суд проверит законность приговора по делу об убийстве Маркелова

Верховный суд РФ 20 января вновь проверит законность приговора националистам Никите Тихонову и Евгении Хасис за убийство адвоката Станислава Маркелова и... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T14:42

2022-01-10T14:42

2022-01-10T14:42

происшествия

убийство адвоката станислава маркелова. расследование, версии

суд по делу об убийстве адвоката маркелова и журналистки бабуровой

приговор по делу об убийстве адвоката маркелова

евгения хасис

страсбург

москва

станислав маркелов

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ 20 января вновь проверит законность приговора националистам Никите Тихонову и Евгении Хасис за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, сообщили РИА Новости в суде."Судебное заседание назначено на 20 января, на 10.00", - сказали в пресс-службе.Ранее Европейский суд по правам человека посчитал, что в отношении осужденных был нарушен пункт 6 Конвенции о правах человека, который гарантирует право на справедливый суд – Страсбург усомнился в беспристрастности присяжных.После этого президиум ВС РФ направил дело в судебную коллегию по уголовным делам, которой предстоит решить, стоит ли рассматривать дело снова.Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены в январе 2009 года в Москве – это одно из самых громких убийств в России 2000-х.За это преступление осужден Никита Тихонов (пожизненно) и его гражданская жена Евгения Хасис (18 лет заключения), мстившие Маркелову, согласно вердикту, за его антифашистскую деятельность.Хотя Страсбургский суд и нашел нарушения в деле, но не стал присуждать осужденным компенсацию.

https://ria.ru/20211208/delo-1762703225.html

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