https://ria.ru/20220110/prazdnik-1767193590.html

Дети с ОВЗ из Липецка примут участие в празднике на Красной площади

Дети с ОВЗ из Липецка примут участие в празднике на Красной площади - РИА Новости, 10.01.2022

Дети с ОВЗ из Липецка примут участие в празднике на Красной площади

Хоккеисты сборной липецкой спортшколы N11 и команда по специальному хоккею, в которую входят дети с ограниченными возможностями здоровья, примут участие в... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T16:33

2022-01-10T16:33

2022-01-10T16:33

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 10 янв – РИА Новости. Хоккеисты сборной липецкой спортшколы N11 и команда по специальному хоккею, в которую входят дети с ограниченными возможностями здоровья, примут участие в празднике на Красной площади, сообщил глава региона Игорь Артамонов.В рамках праздника 14 января на ГУМ-катке состоится хоккейный матч между сборными Липецкой области и службы коменданта Московского Кремля.Липецкая область, отметил глава региона, впервые примет участие в столичном празднике подобного формата, где в форме развлечений будут представлены культурные традиции и туристический потенциал региона. Посетители культурной площадки получат подарки от Липецкой Земли – гастрономические и народные сувениры. Для гостей липчане также приготовили выступление ансамблей областного Центра культуры, народного творчества и кино – "Вера", "Раздолье", "Россиянка" и вокальной группы театра танца "Казаки России".

https://ria.ru/20211224/selo-1765371807.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов