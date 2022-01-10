Дети с ОВЗ из Липецка примут участие в празднике на Красной площади
ГУМ-каток на Красной площади в Москве
ЛИПЕЦК, 10 янв – РИА Новости. Хоккеисты сборной липецкой спортшколы N11 и команда по специальному хоккею, в которую входят дети с ограниченными возможностями здоровья, примут участие в празднике на Красной площади, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
В рамках праздника 14 января на ГУМ-катке состоится хоккейный матч между сборными Липецкой области и службы коменданта Московского Кремля.
Липецкая область, отметил глава региона, впервые примет участие в столичном празднике подобного формата, где в форме развлечений будут представлены культурные традиции и туристический потенциал региона. Посетители культурной площадки получат подарки от Липецкой Земли – гастрономические и народные сувениры. Для гостей липчане также приготовили выступление ансамблей областного Центра культуры, народного творчества и кино – "Вера", "Раздолье", "Россиянка" и вокальной группы театра танца "Казаки России".
"Это будет не только спортивный, но и большой культурный праздник. Мы представим москвичам и гостям столицы туристический потенциал нашего региона. Надеюсь, что липецкий край покорит сердца туристов", – сказал Артамонов.
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