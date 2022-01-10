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Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человек

Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человек - РИА Новости, 10.01.2022

Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человек

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил, что в результате пожара в Бронксе в воскресенье погибли 19 человек, в том числе 9 детей. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T00:54

2022-01-10T00:54

2022-01-10T00:54

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нью-йорк (город)

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НЬЮ-ЙОРК, 10 янв – РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил, что в результате пожара в Бронксе в воскресенье погибли 19 человек, в том числе 9 детей.Ранее о погибших со ссылкой на официальные источники сообщил ABC News.Ранее отмечалось, что 63 человека получили различные травм от дыма и огня. По меньшей мере 32 человека были доставлены в больницы города с травмами, опасными для жизни. По данным телеканала, власти города называют этот пожар сильнейшим за последние 30 лет.Сообщается, что в данный момент пожар потушен.

https://ria.ru/20220109/pogibshie-1767083625.html

нью-йорк (город)

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в мире, нью-йорк (город)