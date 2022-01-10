https://ria.ru/20220110/pozhar-1767087787.html
Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человек
Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человек - РИА Новости, 10.01.2022
Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человек
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил, что в результате пожара в Бронксе в воскресенье погибли 19 человек, в том числе 9 детей. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T00:54
2022-01-10T00:54
2022-01-10T00:54
в мире
нью-йорк (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767087759_0:208:2903:1841_1920x0_80_0_0_66b0530e86c51634ca5afadbb6398f9c.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 10 янв – РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил, что в результате пожара в Бронксе в воскресенье погибли 19 человек, в том числе 9 детей.Ранее о погибших со ссылкой на официальные источники сообщил ABC News.Ранее отмечалось, что 63 человека получили различные травм от дыма и огня. По меньшей мере 32 человека были доставлены в больницы города с травмами, опасными для жизни. По данным телеканала, власти города называют этот пожар сильнейшим за последние 30 лет.Сообщается, что в данный момент пожар потушен.
https://ria.ru/20220109/pogibshie-1767083625.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767087759_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_3ce6176587ca0587b1e31623c4456875.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город)
Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человек
Мэр Нью-Йорка Адамс подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человек