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Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человек
Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человек - РИА Новости, 10.01.2022
Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человек
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил, что в результате пожара в Бронксе в воскресенье погибли 19 человек, в том числе 9 детей. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T00:54
2022-01-10T00:54
в мире
нью-йорк (город)
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НЬЮ-ЙОРК, 10 янв – РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил, что в результате пожара в Бронксе в воскресенье погибли 19 человек, в том числе 9 детей.Ранее о погибших со ссылкой на официальные источники сообщил ABC News.Ранее отмечалось, что 63 человека получили различные травм от дыма и огня. По меньшей мере 32 человека были доставлены в больницы города с травмами, опасными для жизни. По данным телеканала, власти города называют этот пожар сильнейшим за последние 30 лет.Сообщается, что в данный момент пожар потушен.
https://ria.ru/20220109/pogibshie-1767083625.html
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в мире, нью-йорк (город)
00:54 10.01.2022
 
Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человек

Мэр Нью-Йорка Адамс подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человек

© REUTERS / LLOYD MITCHELLПожар в Бронксе в воскресенье
Пожар в Бронксе в воскресенье - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / LLOYD MITCHELL
Пожар в Бронксе в воскресенье
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 10 янв – РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил, что в результате пожара в Бронксе в воскресенье погибли 19 человек, в том числе 9 детей.
"Сегодня мы потеряли 19 наших соседей. Это безмерная трагедия. Давайте помолимся за тех, кого мы потеряли, особенно за 9 невинных молодых жизней, которые оборвались сегодня", - написал Адамс в своем Twitter.
Ранее о погибших со ссылкой на официальные источники сообщил ABC News.
Ранее отмечалось, что 63 человека получили различные травм от дыма и огня. По меньшей мере 32 человека были доставлены в больницы города с травмами, опасными для жизни. По данным телеканала, власти города называют этот пожар сильнейшим за последние 30 лет.
Сообщается, что в данный момент пожар потушен.
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Вчера, 23:16
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В миреНью-Йорк (город)
 
 
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