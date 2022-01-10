"Северный поток — 2" поставил Вашингтон в затруднительное положение

В США признались в затруднительном положении из-за "Северного потока — 2"
Axios: голосование о санкциях против "Северного потока — 2" создало проблемы демократам
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Представители демократической партии в сенате США оказались в затруднительном положении из-за голосования о введении санкций против российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом написал американский новостной портал Axios.
"Так как на этой неделе официальные лица Белого дома в Европе на переговорах с Россией, демократы стоят перед неудобным выбором: либо выступить против президента Джо Байдена, либо проголосовать против санкций", — говорится в тексте.
Голосование станет частью сделки по утверждению номинаций президента США Джо Байдена на посты в госдепе. Ранее республиканцы пообещали тормозить утверждение номинантов, если не будут введены санкции против "Северного потока — 2". Голосование должно состояться 14 января. Чтобы документ прошел, нужна поддержка 60 сенаторов.
Издание Politico писало ранее, что демократы в сенате США, скорее всего, не поддержат на голосовании законопроект о санкциях, так как введение ограничений может помешать Байдену добиться единства с европейскими партнерами.
В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что санкции США против "Северного потока 2" нелегитимны и бьют по интересам союзников Вашингтона.
Газопровод "Северный поток — 2", проложенный из России через Балтийское море до Германии, достроили в начале сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации. Но для ввода в строй нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать новую заявку уже от ее лица. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять еще несколько месяцев.