https://ria.ru/20220110/potok-1767236000.html

"Северный поток — 2" поставил Вашингтон в затруднительное положение

В США признались в затруднительном положении из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 10.01.2022

"Северный поток — 2" поставил Вашингтон в затруднительное положение

Представители демократической партии в сенате США оказались в затруднительном положении из-за голосования о введении санкций против российского газопровода... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T20:52

2022-01-10T20:52

2022-01-10T20:52

в мире

сша

джо байден

евросоюз

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Представители демократической партии в сенате США оказались в затруднительном положении из-за голосования о введении санкций против российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом написал американский новостной портал Axios.Голосование станет частью сделки по утверждению номинаций президента США Джо Байдена на посты в госдепе. Ранее республиканцы пообещали тормозить утверждение номинантов, если не будут введены санкции против "Северного потока — 2". Голосование должно состояться 14 января. Чтобы документ прошел, нужна поддержка 60 сенаторов.Издание Politico писало ранее, что демократы в сенате США, скорее всего, не поддержат на голосовании законопроект о санкциях, так как введение ограничений может помешать Байдену добиться единства с европейскими партнерами.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что санкции США против "Северного потока 2" нелегитимны и бьют по интересам союзников Вашингтона. Газопровод "Северный поток — 2", проложенный из России через Балтийское море до Германии, достроили в начале сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации. Но для ввода в строй нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать новую заявку уже от ее лица. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять еще несколько месяцев.

https://ria.ru/20220110/truboprovod-1767103095.html

https://ria.ru/20220109/vygoda-1767008188.html

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в мире, сша, джо байден, евросоюз, северный поток — 2, россия