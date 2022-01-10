https://ria.ru/20220110/potok-1767095976.html

Украина объявила ультиматум Германии

Посол Украины потребовал от Германии отказаться от "Северного потока — 2" - РИА Новости, 10.01.2022

Украина объявила ультиматум Германии

Германия должна окончательно отказаться от газопровода "Северный поток — 2" — с таким требованием выступил посол Украины в Берлине Андрей Мельник. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T06:42

2022-01-10T06:42

2022-01-10T12:30

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Германия должна окончательно отказаться от газопровода "Северный поток — 2" — с таким требованием выступил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.В беседе с изданиями медиагруппы Funke он заявил, что Запад должен ввести против России "жесткие превентивные меры", чтобы не допустить обострения ситуации на Украине. "Окончательный отказ от газопровода "Северный поток — 2" должен быть частью этого каталога", — утверждает Мельник.Кроме того, он потребовал от немецких властей отказаться от "абсолютно предосудительного" вето на поставки Киеву вооружений. "Только немедленное увеличение поставок оборонительного оружия Украине для повышения ее обороноспособности было бы настоящим "изменением правил игры", — добавил посол.При этом он в очередной раз заявил, что Германия несет перед Украиной такую ​​же историческую ответственность, как и перед Израилем, и призвал Берлин "активнее работать" над скорейшим вступлением страны в Евросоюз и НАТО.Мельник уже не раз выступал с сомнительными высказываниями. К примеру, он утверждал, что Берлин должен помочь Киеву вернуть под контроль Крым — по его словам, это моральный долг Германии, вытекающий из "вечной исторической ответственности перед Украиной за нацистскую тиранию".В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле эти претензии неоднократно опровергали, подчеркивая, что не вынашивают никаких агрессивных планов и не собираются ни на кого нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.Газопровод "Северный поток — 2", проложенный из России через Балтийское море до Германии, достроили в начале сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации. Но для ввода в строй нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять еще несколько месяцев.В Москве призывают не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивают, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20220106/gaz-1766692160.html

https://ria.ru/20220108/sanktsii-1766945828.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2022-01-10T06:42 true PT1M46S

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