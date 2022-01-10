https://ria.ru/20220110/posol-1767200363.html
Путин назначил послом России в ЦАР Александра Бикантова
Путин назначил послом России в ЦАР Александра Бикантова - РИА Новости, 10.01.2022
Путин назначил послом России в ЦАР Александра Бикантова
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении послом РФ в Центральноафриканской республике Александра Бикантова, освободив от должности Владимира... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T17:17
2022-01-10T17:17
2022-01-10T17:25
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владимир путин
владимир титоренко (посол россии в цар )
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении послом РФ в Центральноафриканской республике Александра Бикантова, освободив от должности Владимира Титоренко, соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации."Назначить Бикантова Александра Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Центральноафриканской Республике... Освободить Титоренко Владимира Ефимовича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Центральноафриканской Республике", - говорится в тексте документа.
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россия, политика, в мире, цар, владимир путин, владимир титоренко (посол россии в цар )
17:17 10.01.2022 (обновлено: 17:25 10.01.2022)
Путин назначил послом России в ЦАР Александра Бикантова
Президент Путин назначил послом России в ЦАР Бикантова, освободив от должности Титоренко