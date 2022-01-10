https://ria.ru/20220110/podrostok-1767248789.html

На юго-востоке Москвы нашли пропавшего подростка

На юго-востоке Москвы нашли пропавшего подростка - РИА Новости, 10.01.2022

На юго-востоке Москвы нашли пропавшего подростка

Установлено местонахождение подростка, пропавшего на юго-востоке Москвы, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T23:15

2022-01-10T23:15

2022-01-10T23:29

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Установлено местонахождение подростка, пропавшего на юго-востоке Москвы, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что 10 января подросток, проживающий в районе Марьино в Москве, не вернулся в положенное время домой. По данному факту была организована доследственная проверка."Благодаря совместной работе следователей главного управления и волонтеров "Поиск пропавших детей" местонахождение ребенка установлено, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщила Иванова.Она добавила, что следователи проведут необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что сообщение о пропаже 14-летнего подростка поступило от его родителей."В настоящее время он ожидает родителей в территориальном отделе полиции на станции метро "Марьино" Люблинско-Дмитровской линии. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего инцидента", - добавила она.

https://ria.ru/20220110/malchik-1767227856.html

https://ria.ru/20211230/ivanovo-1766197293.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова