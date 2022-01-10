https://ria.ru/20220110/podrostok-1767248789.html
На юго-востоке Москвы нашли пропавшего подростка
На юго-востоке Москвы нашли пропавшего подростка - РИА Новости, 10.01.2022
На юго-востоке Москвы нашли пропавшего подростка
Установлено местонахождение подростка, пропавшего на юго-востоке Москвы, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T23:15
2022-01-10T23:15
2022-01-10T23:29
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Установлено местонахождение подростка, пропавшего на юго-востоке Москвы, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что 10 января подросток, проживающий в районе Марьино в Москве, не вернулся в положенное время домой. По данному факту была организована доследственная проверка."Благодаря совместной работе следователей главного управления и волонтеров "Поиск пропавших детей" местонахождение ребенка установлено, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщила Иванова.Она добавила, что следователи проведут необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что сообщение о пропаже 14-летнего подростка поступило от его родителей."В настоящее время он ожидает родителей в территориальном отделе полиции на станции метро "Марьино" Люблинско-Дмитровской линии. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего инцидента", - добавила она.
https://ria.ru/20220110/malchik-1767227856.html
https://ria.ru/20211230/ivanovo-1766197293.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова
23:15 10.01.2022 (обновлено: 23:29 10.01.2022)
На юго-востоке Москвы нашли пропавшего подростка
На юго-востоке Москвы нашли пропавшего подростка, его жизни ничто не угрожает
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Установлено местонахождение подростка, пропавшего на юго-востоке Москвы
, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова
.
Ранее сообщалось, что 10 января подросток, проживающий в районе Марьино в Москве, не вернулся в положенное время домой. По данному факту была организована доследственная проверка.
"Благодаря совместной работе следователей главного управления и волонтеров "Поиск пропавших детей" местонахождение ребенка установлено, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщила Иванова.
Она добавила, что следователи проведут необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что сообщение о пропаже 14-летнего подростка поступило от его родителей.
"В настоящее время он ожидает родителей в территориальном отделе полиции на станции метро "Марьино" Люблинско-Дмитровской линии. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего инцидента", - добавила она.