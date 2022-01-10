https://ria.ru/20220110/podrostok-1767247022.html
На юго-востоке Москвы пропал подросток
На юго-востоке Москвы пропал подросток - РИА Новости, 10.01.2022
На юго-востоке Москвы пропал подросток
Подросток пропал на юго-востоке Москвы, организована проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T22:51
2022-01-10T22:51
2022-01-10T22:51
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Подросток пропал на юго-востоке Москвы, организована проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Предварительно, 10 января подросток, проживающий в районе Марьино в Москве, не вернулся в положенное время домой. В настоящее время его местонахождение неизвестно."Организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 14-летнего мальчика... Следователями проводятся проверочные мероприятия, к поискам ребенка приступили сотрудники ведомства совместно с волонтерами "Поиска пропавших детей", - сказала она.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова
На юго-востоке Москвы пропал подросток
Подросток пропал на юго-востоке Москвы, СК организовал проверку