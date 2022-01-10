https://ria.ru/20220110/podrazdelenie-1767088315.html
Новое ударное танковое подразделение сформировали в соединении ТОФ
Новое ударное танковое подразделение сформировали в соединении ТОФ - РИА Новости, 10.01.2022
Новое ударное танковое подразделение сформировали в соединении ТОФ
Новое ударное танковое подразделение, вооруженное танками Т-80БВ, сформировано на базе приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, сообщили в... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T01:10
2022-01-10T01:10
2022-01-10T01:12
безопасность
тихоокеанский флот вмф россии
т-80бв
новое оружие россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753533783_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_54e185b4ac41a039e9275e5d97f51081.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Новое ударное танковое подразделение, вооруженное танками Т-80БВ, сформировано на базе приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, сообщили в понедельник в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.Техника уже поступила и принята механиками-водителями. Сформированный танковый батальон в составе соединения морской пехоты приступит к слаживанию и занятиям по боевой подготовке в зимнем периоде обучения.Отличительной особенностью танков семейства Т-80БВ является единая газотурбинная силовая установка, за что танк был назван "летающим". Машина способна разгоняться до скорости более 70 км/ч и проезжать без дозаправки около 500 километров. В ВВО отметили, что техника хорошо себя зарекомендовала при эксплуатации в экстремальных арктических условиях, что в значительной мере соответствует суровым дальневосточным зимам.
https://radiosputnik.ria.ru/20211221/podlodka-1764653470.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753533783_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_e79d45501e1e61adb734cba756b52e3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, т-80бв
01:10 10.01.2022 (обновлено: 01:12 10.01.2022)
Новое ударное танковое подразделение сформировали в соединении ТОФ
Новое ударное подразделение с танками Т-80БВ сформировали в соединении ТОФ в Приморье