https://ria.ru/20220110/podrazdelenie-1767088315.html

Новое ударное танковое подразделение сформировали в соединении ТОФ

Новое ударное танковое подразделение сформировали в соединении ТОФ - РИА Новости, 10.01.2022

Новое ударное танковое подразделение сформировали в соединении ТОФ

Новое ударное танковое подразделение, вооруженное танками Т-80БВ, сформировано на базе приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, сообщили в... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T01:10

2022-01-10T01:10

2022-01-10T01:12

безопасность

тихоокеанский флот вмф россии

т-80бв

новое оружие россии

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ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Новое ударное танковое подразделение, вооруженное танками Т-80БВ, сформировано на базе приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, сообщили в понедельник в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.Техника уже поступила и принята механиками-водителями. Сформированный танковый батальон в составе соединения морской пехоты приступит к слаживанию и занятиям по боевой подготовке в зимнем периоде обучения.Отличительной особенностью танков семейства Т-80БВ является единая газотурбинная силовая установка, за что танк был назван "летающим". Машина способна разгоняться до скорости более 70 км/ч и проезжать без дозаправки около 500 километров. В ВВО отметили, что техника хорошо себя зарекомендовала при эксплуатации в экстремальных арктических условиях, что в значительной мере соответствует суровым дальневосточным зимам.

https://radiosputnik.ria.ru/20211221/podlodka-1764653470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, т-80бв