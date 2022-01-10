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Новое оружие России
https://ria.ru/20220110/podrazdelenie-1767088315.html
Новое ударное танковое подразделение сформировали в соединении ТОФ
Новое ударное танковое подразделение сформировали в соединении ТОФ - РИА Новости, 10.01.2022
Новое ударное танковое подразделение сформировали в соединении ТОФ
Новое ударное танковое подразделение, вооруженное танками Т-80БВ, сформировано на базе приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, сообщили в... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T01:10
2022-01-10T01:12
безопасность
тихоокеанский флот вмф россии
т-80бв
новое оружие россии
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ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Новое ударное танковое подразделение, вооруженное танками Т-80БВ, сформировано на базе приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, сообщили в понедельник в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.Техника уже поступила и принята механиками-водителями. Сформированный танковый батальон в составе соединения морской пехоты приступит к слаживанию и занятиям по боевой подготовке в зимнем периоде обучения.Отличительной особенностью танков семейства Т-80БВ является единая газотурбинная силовая установка, за что танк был назван "летающим". Машина способна разгоняться до скорости более 70 км/ч и проезжать без дозаправки около 500 километров. В ВВО отметили, что техника хорошо себя зарекомендовала при эксплуатации в экстремальных арктических условиях, что в значительной мере соответствует суровым дальневосточным зимам.
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безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, т-80бв
01:10 10.01.2022 (обновлено: 01:12 10.01.2022)
 
Новое ударное танковое подразделение сформировали в соединении ТОФ

Новое ударное подразделение с танками Т-80БВ сформировали в соединении ТОФ в Приморье

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения Тихоокеанского флота в Приморье
Учения Тихоокеанского флота в Приморье - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Учения Тихоокеанского флота в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Новое ударное танковое подразделение, вооруженное танками Т-80БВ, сформировано на базе приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, сообщили в понедельник в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.
"Новое танковое подразделение сформировано в соединении морской пехоты береговых войск Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированном в Приморском крае. Оно получило на вооружение более 30 современных модернизированных танков Т-80БВ, которые значительно усилят ударные возможности приморского соединения морской пехоты ТОФ", - говорится в сообщении.
Техника уже поступила и принята механиками-водителями. Сформированный танковый батальон в составе соединения морской пехоты приступит к слаживанию и занятиям по боевой подготовке в зимнем периоде обучения.
Отличительной особенностью танков семейства Т-80БВ является единая газотурбинная силовая установка, за что танк был назван "летающим". Машина способна разгоняться до скорости более 70 км/ч и проезжать без дозаправки около 500 километров. В ВВО отметили, что техника хорошо себя зарекомендовала при эксплуатации в экстремальных арктических условиях, что в значительной мере соответствует суровым дальневосточным зимам.
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Новое оружие РоссииБезопасностьТихоокеанский флот ВМФ РоссииТ-80БВ
 
 
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