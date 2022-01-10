https://ria.ru/20220110/podmoskove-1767195239.html

Названы самые популярные города Подмосковья для поездок на праздники

Названы самые популярные города Подмосковья для поездок на праздники - РИА Новости, 10.01.2022

Названы самые популярные города Подмосковья для поездок на праздники

Около двух миллионов путешественников посетили Подмосковье в новогодние каникулы, самым востребованными направленями стали Одинцово и Сергиев Посад, сообщает... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T17:27

2022-01-10T17:27

2022-01-10T17:31

одинцово

серпухов

дмитров

сергиев посад

московская область (подмосковье)

коломна

новый год

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593985127_0:65:3218:1875_1920x0_80_0_0_13ad2df14b5ff8edff7c97c5c94f501b.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Около двух миллионов путешественников посетили Подмосковье в новогодние каникулы, самым востребованными направленями стали Одинцово и Сергиев Посад, сообщает комитет по туризму Московской области."Туристов было на 20 процентов больше, чем в прошлом году", – говорится в релизе. Самыми популярными местами стали Одинцово (более 414 тысяч человек), Сергиев Посад (130 тысяч), Коломна (свыше 127 тысяч), Дмитров (более 258 тысяч), Серпухов (свыше 314 тысяч). "Также популярностью пользовался у туристов каток у главного храма Вооруженных сил РФ, его посетили почти 277 тысяч человек", — уточняют в пресс-службе.За весь 2021 год Московскую область посетили около 14 миллионов путешественников, что говорит о возвращении к допандемийным показателям. В прошлом году Подмосковье стало единственным регионом, получившим премию "Сокровища России" в номинации "Развитие туризма в новых реалиях" от журнала National Geographic Traveler.

https://ria.ru/20220109/glempingi-1765284772.html

одинцово

серпухов

дмитров

сергиев посад

московская область (подмосковье)

коломна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одинцово, серпухов, дмитров, сергиев посад, московская область (подмосковье), коломна, новый год, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать