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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220110/podmoskove-1767195239.html
Названы самые популярные города Подмосковья для поездок на праздники
Названы самые популярные города Подмосковья для поездок на праздники - РИА Новости, 10.01.2022
Названы самые популярные города Подмосковья для поездок на праздники
Около двух миллионов путешественников посетили Подмосковье в новогодние каникулы, самым востребованными направленями стали Одинцово и Сергиев Посад, сообщает... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T17:27
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одинцово
серпухов
дмитров
сергиев посад
московская область (подмосковье)
коломна
новый год
новости - туризм
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Около двух миллионов путешественников посетили Подмосковье в новогодние каникулы, самым востребованными направленями стали Одинцово и Сергиев Посад, сообщает комитет по туризму Московской области."Туристов было на 20 процентов больше, чем в прошлом году", – говорится в релизе. Самыми популярными местами стали Одинцово (более 414 тысяч человек), Сергиев Посад (130 тысяч), Коломна (свыше 127 тысяч), Дмитров (более 258 тысяч), Серпухов (свыше 314 тысяч). "Также популярностью пользовался у туристов каток у главного храма Вооруженных сил РФ, его посетили почти 277 тысяч человек", — уточняют в пресс-службе.За весь 2021 год Московскую область посетили около 14 миллионов путешественников, что говорит о возвращении к допандемийным показателям. В прошлом году Подмосковье стало единственным регионом, получившим премию "Сокровища России" в номинации "Развитие туризма в новых реалиях" от журнала National Geographic Traveler.
https://ria.ru/20220109/glempingi-1765284772.html
одинцово
серпухов
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одинцово, серпухов, дмитров, сергиев посад, московская область (подмосковье), коломна, новый год, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать
17:27 10.01.2022 (обновлено: 17:31 10.01.2022)
 
Названы самые популярные города Подмосковья для поездок на праздники

В каникулы в Подмосковье отдохнули два миллиона туристов, 414 тысяч – в Одинцово

© Depositphotos / yulenochekkКрестовоздвиженский собор на территории Коломенского кремля
Крестовоздвиженский собор на территории Коломенского кремля - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© Depositphotos / yulenochekk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Около двух миллионов путешественников посетили Подмосковье в новогодние каникулы, самым востребованными направленями стали Одинцово и Сергиев Посад, сообщает комитет по туризму Московской области.
"Туристов было на 20 процентов больше, чем в прошлом году", – говорится в релизе.
Самыми популярными местами стали Одинцово (более 414 тысяч человек), Сергиев Посад (130 тысяч), Коломна (свыше 127 тысяч), Дмитров (более 258 тысяч), Серпухов (свыше 314 тысяч). "Также популярностью пользовался у туристов каток у главного храма Вооруженных сил РФ, его посетили почти 277 тысяч человек", — уточняют в пресс-службе.
За весь 2021 год Московскую область посетили около 14 миллионов путешественников, что говорит о возвращении к допандемийным показателям.
В прошлом году Подмосковье стало единственным регионом, получившим премию "Сокровища России" в номинации "Развитие туризма в новых реалиях" от журнала National Geographic Traveler.
Глэмпинг Точка Немо - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
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Новости ПодмосковьяОдинцовоСерпуховДмитровСергиев ПосадМосковская область (Подмосковье)КоломнаНовый годНовости - ТуризмтуристыТуризмкуда поехать в выходныекуда поехать
 
 
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