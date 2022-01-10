https://ria.ru/20220110/peregovory-1767246174.html

Госдеп заявил о готовности продолжать переговоры с Россией

Госдеп заявил о готовности продолжать переговоры с Россией - РИА Новости, 10.01.2022

Госдеп заявил о готовности продолжать переговоры с Россией

США готовы продолжать переговоры с Россией по вопросам двухсторонней повестки, которые были обозначены на встрече делегаций двух стран в Женеве, заявил в... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T22:40

2022-01-10T22:40

2022-01-10T23:41

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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США готовы продолжать переговоры с Россией по вопросам двухсторонней повестки, которые были обозначены на встрече делегаций двух стран в Женеве, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы готовы продолжать дискуссии с Россией по двухсторонним вопросам, которые мы обозначили на сегодняшней встрече - до тех пор, пока они будут носить практический характер", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Комментируя ход состоявшихся переговоров с российской стороной, представитель госдепа США сообщил, что делегация РФ на них изъявила желание продвигаться быстро, и Вашингтон готов поддержать такой подход."Российские должностные лица заявили, что хотят двигаться быстро - и мы готовы это делать", - указал Прайс.Кроме того, США рассчитывают на новые контакты с Россией в ближайшие дни, чтобы определить, как продолжить начатый в Женеве диалог о безопасности, сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Я не вправе анонсировать никаких формальных контактов, но будет справедливым сказать, что мы планируем быть на связи с Российской Федерацией снова в ближайшие дни, чтобы определить, когда и как продолжится этот разговор", - сказал он на брифинге."Эти контакты в конце этой недели или ближайшие дни будут определяться тем, что мы, наши союзники и партнеры услышат на двух встречах, которые предстоят на этой неделе", - добавил Прайс.Вместе с тем, он добавил, что переговоры по ряду трудных вопросов двухсторонней повестки, такие как контроль над вооружениями, "не могут быть решены за несколько дней или недель". "Мы должны дать диалогу и дипломатии время и пространство, необходимые для того, чтобы добиться прогресса", - указал высокопоставленный американский дипломат.Встреча представителей РФ и США по гарантиям безопасности проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил РИА Новости в преддверии встречи, что Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО.Делегацию США на данных переговорах возглавляла первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

https://ria.ru/20220110/peregovory-1767239376.html

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в мире, сша, россия, оон, москва, сергей рябков, нато, нед прайс