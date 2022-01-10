Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220110/peregovory-1767246174.html
Госдеп заявил о готовности продолжать переговоры с Россией
Госдеп заявил о готовности продолжать переговоры с Россией - РИА Новости, 10.01.2022
Госдеп заявил о готовности продолжать переговоры с Россией
США готовы продолжать переговоры с Россией по вопросам двухсторонней повестки, которые были обозначены на встрече делегаций двух стран в Женеве, заявил в... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T22:40
2022-01-10T23:41
в мире
сша
россия
оон
москва
сергей рябков
нато
нед прайс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США готовы продолжать переговоры с Россией по вопросам двухсторонней повестки, которые были обозначены на встрече делегаций двух стран в Женеве, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы готовы продолжать дискуссии с Россией по двухсторонним вопросам, которые мы обозначили на сегодняшней встрече - до тех пор, пока они будут носить практический характер", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Комментируя ход состоявшихся переговоров с российской стороной, представитель госдепа США сообщил, что делегация РФ на них изъявила желание продвигаться быстро, и Вашингтон готов поддержать такой подход."Российские должностные лица заявили, что хотят двигаться быстро - и мы готовы это делать", - указал Прайс.Кроме того, США рассчитывают на новые контакты с Россией в ближайшие дни, чтобы определить, как продолжить начатый в Женеве диалог о безопасности, сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Я не вправе анонсировать никаких формальных контактов, но будет справедливым сказать, что мы планируем быть на связи с Российской Федерацией снова в ближайшие дни, чтобы определить, когда и как продолжится этот разговор", - сказал он на брифинге."Эти контакты в конце этой недели или ближайшие дни будут определяться тем, что мы, наши союзники и партнеры услышат на двух встречах, которые предстоят на этой неделе", - добавил Прайс.Вместе с тем, он добавил, что переговоры по ряду трудных вопросов двухсторонней повестки, такие как контроль над вооружениями, "не могут быть решены за несколько дней или недель". "Мы должны дать диалогу и дипломатии время и пространство, необходимые для того, чтобы добиться прогресса", - указал высокопоставленный американский дипломат.Встреча представителей РФ и США по гарантиям безопасности проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил РИА Новости в преддверии встречи, что Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО.Делегацию США на данных переговорах возглавляла первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
https://ria.ru/20220110/peregovory-1767239376.html
https://ria.ru/20220110/peregovory-1767244924.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_434213d728e83247084e0ba31c8326b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, оон, москва, сергей рябков, нато, нед прайс
22:40 10.01.2022 (обновлено: 23:41 10.01.2022)
 
Госдеп заявил о готовности продолжать переговоры с Россией

Госдеп заявил о готовности продолжать переговоры с Россией по двусторонним вопросам

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США готовы продолжать переговоры с Россией по вопросам двухсторонней повестки, которые были обозначены на встрече делегаций двух стран в Женеве, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы готовы продолжать дискуссии с Россией по двухсторонним вопросам, которые мы обозначили на сегодняшней встрече - до тех пор, пока они будут носить практический характер", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
21:17
Политолог рассказал о победе российской дипломатии на переговорах с США
Комментируя ход состоявшихся переговоров с российской стороной, представитель госдепа США сообщил, что делегация РФ на них изъявила желание продвигаться быстро, и Вашингтон готов поддержать такой подход.
"Российские должностные лица заявили, что хотят двигаться быстро - и мы готовы это делать", - указал Прайс.
Кроме того, США рассчитывают на новые контакты с Россией в ближайшие дни, чтобы определить, как продолжить начатый в Женеве диалог о безопасности, сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Я не вправе анонсировать никаких формальных контактов, но будет справедливым сказать, что мы планируем быть на связи с Российской Федерацией снова в ближайшие дни, чтобы определить, когда и как продолжится этот разговор", - сказал он на брифинге.
"Эти контакты в конце этой недели или ближайшие дни будут определяться тем, что мы, наши союзники и партнеры услышат на двух встречах, которые предстоят на этой неделе", - добавил Прайс.
Вместе с тем, он добавил, что переговоры по ряду трудных вопросов двухсторонней повестки, такие как контроль над вооружениями, "не могут быть решены за несколько дней или недель". "Мы должны дать диалогу и дипломатии время и пространство, необходимые для того, чтобы добиться прогресса", - указал высокопоставленный американский дипломат.
Участники двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
22:24
Политолог отметил деталь по итогам переговоров России и США
Встреча представителей РФ и США по гарантиям безопасности проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил РИА Новости в преддверии встречи, что Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО.
Делегацию США на данных переговорах возглавляла первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
 
В миреСШАРоссияООНМоскваСергей РябковНАТОНед Прайс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41На Камчатке открыли новый минерал
01:39КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
01:34Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в Раде
01:28Постпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесцениться
01:19СМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализации
01:17Глава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с Россией
01:15Брокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рубли
01:09Глава Саксонии заявил о зависимости от российского газа
00:39В США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИ
00:22В Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в Женеве
00:00Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализовали
23:55Псаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в Женеве
23:55Умер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены
23:54Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан России
23:48Госдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБ
23:42Госдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениям
23:31США не проводят параллели между Казахстаном и Украиной
23:28США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТО
23:25Метрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face Pay
23:25Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией
Лента новостейМолния
На Камчатке открыли новый минералКНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моряРоссия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в РадеПостпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесценитьсяСМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализацииГлава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с РоссиейБрокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рублиГлава Саксонии заявил о зависимости от российского газаВ США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИВ Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в ЖеневеПожар в многоквартирном доме в Ялте локализовалиПсаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в ЖеневеУмер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан РоссииГосдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБГосдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениямСША не проводят параллели между Казахстаном и Украиной США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТОМетрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face PayБайдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией