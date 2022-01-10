https://ria.ru/20220110/peregovory-1767244924.html

Политолог отметил деталь по итогам переговоров России и США

Политолог отметил деталь по итогам переговоров России и США - РИА Новости, 10.01.2022

Политолог отметил деталь по итогам переговоров России и США

Переговоры России и США в Женеве показали желание обеих сторон прийти к реальным результатам, однако на фоне противоположных позиций по НАТО единственным "полем РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T22:24

2022-01-10T22:24

2022-01-10T22:24

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сша

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Переговоры России и США в Женеве показали желание обеих сторон прийти к реальным результатам, однако на фоне противоположных позиций по НАТО единственным "полем согласия" Москвы и Вашингтона может стать возврат американской стороны к договору по стратегическим вооружениям, считает политолог, старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке ОБСЕ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что прогресса на переговорах с США по теме нерасширения НАТО нет. По его словам, России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами альянса. Замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон не позволит никому закрыть дверь НАТО для какой-либо страны."Российско-американские переговоры проходили под знаком серьезного противоречия. С одной стороны, это заявленное желание обеих сторон вести переговоры и добиваться того, чтобы эти переговоры заканчивались конкретными результатами, а с другой стороны, позиции сторон выглядят практически диаметрально противоположными", - сказал Зудин РИА Новости.По его словам, тем не менее возможности для развязки есть."Это возврат США к договору по стратегическим вооружениям, из которого США вышли в 2019 году при Трампе, и продление тех немногих существующих договоренностей в области стратегической стабильности. Это единственное поле для согласия, которое есть", - добавил политолог.Вопросы создания для России реальных гарантий безопасности связаны с дальнейшим нерасширением НАТО на Восток, подчеркнул эксперт. Однако, по его словам, США и НАТО проявляют очень жесткую позицию, "и здесь в ближайшее время вряд ли возможны какие-то договоренности".Зудин подчеркнул, что прошедший переговорный процесс был сложнее и содержательнее, чем заявления, которые обе стороны делают по итогам переговоров, потому что это одно из первых заявлений Рябкова, выдержанное в оптимистическом ключе."США, несмотря на всю риторическую непримиримость… США в данном случае, за исключением того, что связано с НАТО, заинтересованы в том, чтобы искать точки соприкосновения и договоренности с Россией. Несмотря на то, что переговоры двусторонние, фактически за спиной США находятся их многочисленные союзники, которых они наплодили себе на голову. И полностью игнорировать их мнение и их амбиции, по крайней мере публично, США позволить себе не могут. Это неявное обстоятельство также накладывает свой отпечаток на переговоры", - заключил политолог

https://ria.ru/20220110/peregovory-1767239376.html

https://ria.ru/20220110/ryabkov-1767241230.html

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в мире, сша, сергей рябков, нато, алексей зудин, россия