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Политолог отметил деталь по итогам переговоров России и США
Политолог отметил деталь по итогам переговоров России и США - РИА Новости, 10.01.2022
Политолог отметил деталь по итогам переговоров России и США
Переговоры России и США в Женеве показали желание обеих сторон прийти к реальным результатам, однако на фоне противоположных позиций по НАТО единственным "полем РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T22:24
2022-01-10T22:24
в мире
сша
сергей рябков
нато
алексей зудин
россия
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Переговоры России и США в Женеве показали желание обеих сторон прийти к реальным результатам, однако на фоне противоположных позиций по НАТО единственным "полем согласия" Москвы и Вашингтона может стать возврат американской стороны к договору по стратегическим вооружениям, считает политолог, старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке ОБСЕ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что прогресса на переговорах с США по теме нерасширения НАТО нет. По его словам, России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами альянса. Замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон не позволит никому закрыть дверь НАТО для какой-либо страны."Российско-американские переговоры проходили под знаком серьезного противоречия. С одной стороны, это заявленное желание обеих сторон вести переговоры и добиваться того, чтобы эти переговоры заканчивались конкретными результатами, а с другой стороны, позиции сторон выглядят практически диаметрально противоположными", - сказал Зудин РИА Новости.По его словам, тем не менее возможности для развязки есть."Это возврат США к договору по стратегическим вооружениям, из которого США вышли в 2019 году при Трампе, и продление тех немногих существующих договоренностей в области стратегической стабильности. Это единственное поле для согласия, которое есть", - добавил политолог.Вопросы создания для России реальных гарантий безопасности связаны с дальнейшим нерасширением НАТО на Восток, подчеркнул эксперт. Однако, по его словам, США и НАТО проявляют очень жесткую позицию, "и здесь в ближайшее время вряд ли возможны какие-то договоренности".Зудин подчеркнул, что прошедший переговорный процесс был сложнее и содержательнее, чем заявления, которые обе стороны делают по итогам переговоров, потому что это одно из первых заявлений Рябкова, выдержанное в оптимистическом ключе."США, несмотря на всю риторическую непримиримость… США в данном случае, за исключением того, что связано с НАТО, заинтересованы в том, чтобы искать точки соприкосновения и договоренности с Россией. Несмотря на то, что переговоры двусторонние, фактически за спиной США находятся их многочисленные союзники, которых они наплодили себе на голову. И полностью игнорировать их мнение и их амбиции, по крайней мере публично, США позволить себе не могут. Это неявное обстоятельство также накладывает свой отпечаток на переговоры", - заключил политолог
https://ria.ru/20220110/peregovory-1767239376.html
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в мире, сша, сергей рябков, нато, алексей зудин, россия
22:24 10.01.2022
 
Политолог отметил деталь по итогам переговоров России и США

Политолог Зудин: переговоры России и США проходили под знаком серьезного противоречия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастники двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Участники двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Участники двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Переговоры России и США в Женеве показали желание обеих сторон прийти к реальным результатам, однако на фоне противоположных позиций по НАТО единственным "полем согласия" Москвы и Вашингтона может стать возврат американской стороны к договору по стратегическим вооружениям, считает политолог, старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин.
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке ОБСЕ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что прогресса на переговорах с США по теме нерасширения НАТО нет. По его словам, России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами альянса. Замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон не позволит никому закрыть дверь НАТО для какой-либо страны.
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
21:17
Политолог рассказал о победе российской дипломатии на переговорах с США
"Российско-американские переговоры проходили под знаком серьезного противоречия. С одной стороны, это заявленное желание обеих сторон вести переговоры и добиваться того, чтобы эти переговоры заканчивались конкретными результатами, а с другой стороны, позиции сторон выглядят практически диаметрально противоположными", - сказал Зудин РИА Новости.
По его словам, тем не менее возможности для развязки есть.
"Это возврат США к договору по стратегическим вооружениям, из которого США вышли в 2019 году при Трампе, и продление тех немногих существующих договоренностей в области стратегической стабильности. Это единственное поле для согласия, которое есть", - добавил политолог.
Вопросы создания для России реальных гарантий безопасности связаны с дальнейшим нерасширением НАТО на Восток, подчеркнул эксперт. Однако, по его словам, США и НАТО проявляют очень жесткую позицию, "и здесь в ближайшее время вряд ли возможны какие-то договоренности".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
21:38
Риторика украинских властей становится все агрессивней, заявил Рябков
Зудин подчеркнул, что прошедший переговорный процесс был сложнее и содержательнее, чем заявления, которые обе стороны делают по итогам переговоров, потому что это одно из первых заявлений Рябкова, выдержанное в оптимистическом ключе.
"США, несмотря на всю риторическую непримиримость… США в данном случае, за исключением того, что связано с НАТО, заинтересованы в том, чтобы искать точки соприкосновения и договоренности с Россией. Несмотря на то, что переговоры двусторонние, фактически за спиной США находятся их многочисленные союзники, которых они наплодили себе на голову. И полностью игнорировать их мнение и их амбиции, по крайней мере публично, США позволить себе не могут. Это неявное обстоятельство также накладывает свой отпечаток на переговоры", - заключил политолог
 
В миреСШАСергей РябковНАТОАлексей ЗудинРоссия
 
 
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