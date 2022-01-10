https://ria.ru/20220110/peregovory-1767243455.html
В ГД ожидают продолжения переговоров России и США по безопасности
В ГД ожидают продолжения переговоров России и США по безопасности - РИА Новости, 10.01.2022
В ГД ожидают продолжения переговоров России и США по безопасности
Глава комитета Госдумы по СНГ и евразийской интеграции Леонид Калашников заявил, что стоит ожидать продолжения переговоров по гарантиям безопасности между... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T22:03
2022-01-10T22:03
2022-01-10T22:03
в мире
сша
оон
женева (город)
сергей рябков
снг
госдума рф
леонид калашников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_414:35:3066:1526_1920x0_80_0_0_02775f78f405a39fd9be35cc6df2a0e4.jpg
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по СНГ и евразийской интеграции Леонид Калашников заявил, что стоит ожидать продолжения переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, они будут идти долго."Переговоры в самом начале, стоит ожидать продолжения, но они продлятся долго", - ответил Калашников РИА Новости на вопрос о перспективности формата переговоров.Встреча представителей РФ и США по гарантиям безопасности проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил по ее итогам, что общее направление возможных будущих переговоров России и США по гарантиям безопасности определить сложно, так как в их рамках рассматривается крайне сложный комплекс вопросов. Делегацию США на данных переговорах возглавляла первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
https://ria.ru/20220110/ryabkov-1767236345.html
сша
женева (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_555:0:2964:1807_1920x0_80_0_0_bdfbebffc3b6ccd613ea13fe7501dcd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, оон, женева (город), сергей рябков, снг, госдума рф, леонид калашников, россия
В ГД ожидают продолжения переговоров России и США по безопасности
Глава комитета ГД Калашников: стоит ожидать продолжения переговоров России и США