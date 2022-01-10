https://ria.ru/20220110/peregovory-1767243455.html

В ГД ожидают продолжения переговоров России и США по безопасности

В ГД ожидают продолжения переговоров России и США по безопасности - РИА Новости, 10.01.2022

В ГД ожидают продолжения переговоров России и США по безопасности

Глава комитета Госдумы по СНГ и евразийской интеграции Леонид Калашников заявил, что стоит ожидать продолжения переговоров по гарантиям безопасности между... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T22:03

2022-01-10T22:03

2022-01-10T22:03

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по СНГ и евразийской интеграции Леонид Калашников заявил, что стоит ожидать продолжения переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, они будут идти долго."Переговоры в самом начале, стоит ожидать продолжения, но они продлятся долго", - ответил Калашников РИА Новости на вопрос о перспективности формата переговоров.Встреча представителей РФ и США по гарантиям безопасности проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил по ее итогам, что общее направление возможных будущих переговоров России и США по гарантиям безопасности определить сложно, так как в их рамках рассматривается крайне сложный комплекс вопросов. Делегацию США на данных переговорах возглавляла первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

https://ria.ru/20220110/ryabkov-1767236345.html

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в мире, сша, оон, женева (город), сергей рябков, снг, госдума рф, леонид калашников, россия