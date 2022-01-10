https://ria.ru/20220110/peregovory-1767239376.html
Политолог рассказал о победе российской дипломатии на переговорах с США
Политолог рассказал о победе российской дипломатии на переговорах с США - РИА Новости, 10.01.2022
Политолог рассказал о победе российской дипломатии на переговорах с США
Обсуждение предложений Москвы о гарантиях безопасности и то, что РФ выступает в них уверенно и жестко - очевидный успех российской дипломатии, который вселяет... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T21:17
2022-01-10T21:17
2022-01-10T21:18
в мире
сша
москва
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нато
алексей мартынов (политолог)
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Обсуждение предложений Москвы о гарантиях безопасности и то, что РФ выступает в них уверенно и жестко - очевидный успех российской дипломатии, который вселяет определенный оптимизм в отношении результата, хотя сам процесс обсуждения будет небыстрым, заявил РИА Новости политолог, директор института новейших государств Алексей Мартынов.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что прогресса на переговорах с США по теме нерасширения НАТО нет. Он отметил, что переговоры были сложными, глубокими и конкретными."Суть этого формата переговоров не в том, что идёт торговля вокруг пунктов или вокруг той повестки, которую Россия предложила, а в том, что эти переговоры идут по инициативе России и по российской повестке. Это уже серьёзный успех российской дипломатии", - сказал Мартынов РИА Новости.Он отметил, что суть переговоров состоит как раз в том, что даны подробные разъяснения по формулировке каждого предложенного пункта "с серьезными выкладками, в том числе и с альтернативными возможностями достижения статус-кво, если договоренности не состоятся"."Честно говоря, давно Россия и российская дипломатия не разговаривала так уверенно и так жестко со своими визави, и это, честно говоря, вселяет некоторый оптимизм, хотя мы прекрасно понимаем, что это процесс небыстрый, это процесс довольно длительный", - полагает политолог.По его словам, понятно, что обе стороны выражают заинтересованность в том, чтобы эти переговоры не затягивались."Не зря сегодня, об этом Рябков тоже сказал, в начале переговоров американские коллеги вспоминали как раз известные переговоры, которые происходили по сокращению вооружений и разрядке напряжённости, которые за восемь месяцев пришли к подписанию серьезного документа. Сегодня, как он справедливо заметил, этих восьми месяцев нет", - добавил Мартынов.Политолог подчеркнул, Россия подтвердила жесткую позицию, что на ближайшем саммите НАТО в Испании эта организация должна публично отказаться от планов расширения на Украину и остальные постсоветские страны и республики, которые находятся в безусловной зоне влияния России."И судя по тому, что глава делегации Рябков выглядел на этих переговорах как солдатская пряжка на строевом смотре, сверкал и был в прекрасном расположении духа, несмотря на то, что перед этим тяжёлые переговоры шли в течение восьми часов, можно сделать вывод, что за теми дипломатическими оборотами, в которые он облекает все ответы на вопросы, скрывается то, что переговоры состоялись, они были удачными, и российская делегация, судя по всему, удовлетворена итогами этого раунда переговоров, и ждём следующего в ближайшее время", - резюмировал он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220110/ryabkov-1767236345.html
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в мире, сша, москва, сергей рябков, нато, алексей мартынов (политолог), россия
21:17 10.01.2022 (обновлено: 21:18 10.01.2022)
Политолог рассказал о победе российской дипломатии на переговорах с США
Политолог Мартынов назвал переговоры по безопасности с США успехом российской дипломатии
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Обсуждение предложений Москвы о гарантиях безопасности и то, что РФ выступает в них уверенно и жестко - очевидный успех российской дипломатии, который вселяет определенный оптимизм в отношении результата, хотя сам процесс обсуждения будет небыстрым, заявил РИА Новости политолог, директор института новейших государств Алексей Мартынов
.
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков
заявил, что прогресса на переговорах с США по теме нерасширения НАТО нет. Он отметил, что переговоры были сложными, глубокими и конкретными.
"Суть этого формата переговоров не в том, что идёт торговля вокруг пунктов или вокруг той повестки, которую Россия предложила, а в том, что эти переговоры идут по инициативе России и по российской повестке. Это уже серьёзный успех российской дипломатии", - сказал Мартынов РИА Новости.
Он отметил, что суть переговоров состоит как раз в том, что даны подробные разъяснения по формулировке каждого предложенного пункта "с серьезными выкладками, в том числе и с альтернативными возможностями достижения статус-кво, если договоренности не состоятся".
"Честно говоря, давно Россия
и российская дипломатия не разговаривала так уверенно и так жестко со своими визави, и это, честно говоря, вселяет некоторый оптимизм, хотя мы прекрасно понимаем, что это процесс небыстрый, это процесс довольно длительный", - полагает политолог.
По его словам, понятно, что обе стороны выражают заинтересованность в том, чтобы эти переговоры не затягивались.
"Не зря сегодня, об этом Рябков тоже сказал, в начале переговоров американские коллеги вспоминали как раз известные переговоры, которые происходили по сокращению вооружений и разрядке напряжённости, которые за восемь месяцев пришли к подписанию серьезного документа. Сегодня, как он справедливо заметил, этих восьми месяцев нет", - добавил Мартынов.
Политолог подчеркнул, Россия подтвердила жесткую позицию, что на ближайшем саммите НАТО в Испании
эта организация должна публично отказаться от планов расширения на Украину
и остальные постсоветские страны и республики, которые находятся в безусловной зоне влияния России.
"И судя по тому, что глава делегации Рябков выглядел на этих переговорах как солдатская пряжка на строевом смотре, сверкал и был в прекрасном расположении духа, несмотря на то, что перед этим тяжёлые переговоры шли в течение восьми часов, можно сделать вывод, что за теми дипломатическими оборотами, в которые он облекает все ответы на вопросы, скрывается то, что переговоры состоялись, они были удачными, и российская делегация, судя по всему, удовлетворена итогами этого раунда переговоров, и ждём следующего в ближайшее время", - резюмировал он.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США
и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва
, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО
на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.