Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220110/peregovory-1767239376.html
Политолог рассказал о победе российской дипломатии на переговорах с США
Политолог рассказал о победе российской дипломатии на переговорах с США - РИА Новости, 10.01.2022
Политолог рассказал о победе российской дипломатии на переговорах с США
Обсуждение предложений Москвы о гарантиях безопасности и то, что РФ выступает в них уверенно и жестко - очевидный успех российской дипломатии, который вселяет... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T21:17
2022-01-10T21:18
в мире
сша
москва
сергей рябков
нато
алексей мартынов (политолог)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_a75eb7b7bceb6de7a357a6a0d4011ae7.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Обсуждение предложений Москвы о гарантиях безопасности и то, что РФ выступает в них уверенно и жестко - очевидный успех российской дипломатии, который вселяет определенный оптимизм в отношении результата, хотя сам процесс обсуждения будет небыстрым, заявил РИА Новости политолог, директор института новейших государств Алексей Мартынов.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что прогресса на переговорах с США по теме нерасширения НАТО нет. Он отметил, что переговоры были сложными, глубокими и конкретными."Суть этого формата переговоров не в том, что идёт торговля вокруг пунктов или вокруг той повестки, которую Россия предложила, а в том, что эти переговоры идут по инициативе России и по российской повестке. Это уже серьёзный успех российской дипломатии", - сказал Мартынов РИА Новости.Он отметил, что суть переговоров состоит как раз в том, что даны подробные разъяснения по формулировке каждого предложенного пункта "с серьезными выкладками, в том числе и с альтернативными возможностями достижения статус-кво, если договоренности не состоятся"."Честно говоря, давно Россия и российская дипломатия не разговаривала так уверенно и так жестко со своими визави, и это, честно говоря, вселяет некоторый оптимизм, хотя мы прекрасно понимаем, что это процесс небыстрый, это процесс довольно длительный", - полагает политолог.По его словам, понятно, что обе стороны выражают заинтересованность в том, чтобы эти переговоры не затягивались."Не зря сегодня, об этом Рябков тоже сказал, в начале переговоров американские коллеги вспоминали как раз известные переговоры, которые происходили по сокращению вооружений и разрядке напряжённости, которые за восемь месяцев пришли к подписанию серьезного документа. Сегодня, как он справедливо заметил, этих восьми месяцев нет", - добавил Мартынов.Политолог подчеркнул, Россия подтвердила жесткую позицию, что на ближайшем саммите НАТО в Испании эта организация должна публично отказаться от планов расширения на Украину и остальные постсоветские страны и республики, которые находятся в безусловной зоне влияния России."И судя по тому, что глава делегации Рябков выглядел на этих переговорах как солдатская пряжка на строевом смотре, сверкал и был в прекрасном расположении духа, несмотря на то, что перед этим тяжёлые переговоры шли в течение восьми часов, можно сделать вывод, что за теми дипломатическими оборотами, в которые он облекает все ответы на вопросы, скрывается то, что переговоры состоялись, они были удачными, и российская делегация, судя по всему, удовлетворена итогами этого раунда переговоров, и ждём следующего в ближайшее время", - резюмировал он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220110/ryabkov-1767236345.html
https://ria.ru/20220110/nato-1767232718.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_5c712d2f1dee3d6f6336f736b09648dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, москва, сергей рябков, нато, алексей мартынов (политолог), россия
21:17 10.01.2022 (обновлено: 21:18 10.01.2022)
 
Политолог рассказал о победе российской дипломатии на переговорах с США

Политолог Мартынов назвал переговоры по безопасности с США успехом российской дипломатии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Обсуждение предложений Москвы о гарантиях безопасности и то, что РФ выступает в них уверенно и жестко - очевидный успех российской дипломатии, который вселяет определенный оптимизм в отношении результата, хотя сам процесс обсуждения будет небыстрым, заявил РИА Новости политолог, директор института новейших государств Алексей Мартынов.
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 20:55
Рябков вспомнил фильм со Шварценеггером, говоря об отношениях с Украиной
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что прогресса на переговорах с США по теме нерасширения НАТО нет. Он отметил, что переговоры были сложными, глубокими и конкретными.
"Суть этого формата переговоров не в том, что идёт торговля вокруг пунктов или вокруг той повестки, которую Россия предложила, а в том, что эти переговоры идут по инициативе России и по российской повестке. Это уже серьёзный успех российской дипломатии", - сказал Мартынов РИА Новости.
Он отметил, что суть переговоров состоит как раз в том, что даны подробные разъяснения по формулировке каждого предложенного пункта "с серьезными выкладками, в том числе и с альтернативными возможностями достижения статус-кво, если договоренности не состоятся".
"Честно говоря, давно Россия и российская дипломатия не разговаривала так уверенно и так жестко со своими визави, и это, честно говоря, вселяет некоторый оптимизм, хотя мы прекрасно понимаем, что это процесс небыстрый, это процесс довольно длительный", - полагает политолог.
По его словам, понятно, что обе стороны выражают заинтересованность в том, чтобы эти переговоры не затягивались.
"Не зря сегодня, об этом Рябков тоже сказал, в начале переговоров американские коллеги вспоминали как раз известные переговоры, которые происходили по сокращению вооружений и разрядке напряжённости, которые за восемь месяцев пришли к подписанию серьезного документа. Сегодня, как он справедливо заметил, этих восьми месяцев нет", - добавил Мартынов.
Рябков: Необходимо добиться, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 20:25
Рябков: России нужны гарантии, что Украина и Грузия не вступят в НАТО
Политолог подчеркнул, Россия подтвердила жесткую позицию, что на ближайшем саммите НАТО в Испании эта организация должна публично отказаться от планов расширения на Украину и остальные постсоветские страны и республики, которые находятся в безусловной зоне влияния России.
"И судя по тому, что глава делегации Рябков выглядел на этих переговорах как солдатская пряжка на строевом смотре, сверкал и был в прекрасном расположении духа, несмотря на то, что перед этим тяжёлые переговоры шли в течение восьми часов, можно сделать вывод, что за теми дипломатическими оборотами, в которые он облекает все ответы на вопросы, скрывается то, что переговоры состоялись, они были удачными, и российская делегация, судя по всему, удовлетворена итогами этого раунда переговоров, и ждём следующего в ближайшее время", - резюмировал он.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
 
В миреСШАМоскваСергей РябковНАТОАлексей Мартынов (политолог)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41На Камчатке открыли новый минерал
01:39КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
01:34Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в Раде
01:28Постпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесцениться
01:19СМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализации
01:17Глава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с Россией
01:15Брокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рубли
01:09Глава Саксонии заявил о зависимости от российского газа
00:39В США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИ
00:22В Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в Женеве
00:00Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализовали
23:55Псаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в Женеве
23:55Умер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены
23:54Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан России
23:48Госдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБ
23:42Госдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениям
23:31США не проводят параллели между Казахстаном и Украиной
23:28США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТО
23:25Метрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face Pay
23:25Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией
Лента новостейМолния
На Камчатке открыли новый минералКНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моряРоссия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в РадеПостпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесценитьсяСМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализацииГлава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с РоссиейБрокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рублиГлава Саксонии заявил о зависимости от российского газаВ США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИВ Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в ЖеневеПожар в многоквартирном доме в Ялте локализовалиПсаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в ЖеневеУмер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан РоссииГосдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБГосдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениямСША не проводят параллели между Казахстаном и Украиной США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТОМетрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face PayБайдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией