https://ria.ru/20220110/peregovory-1767237114.html

Шерман ответила на вопрос о временных рамках переговоров с Россией

Шерман ответила на вопрос о временных рамках переговоров с Россией - РИА Новости, 10.01.2022

Шерман ответила на вопрос о временных рамках переговоров с Россией

США отдают себе отчет, что переговоры по сложным вопросам с РФ, такие как контроль над вооружениями, могут потребовать значительное время, заявила на брифинге... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T21:01

2022-01-10T21:01

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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США отдают себе отчет, что переговоры по сложным вопросам с РФ, такие как контроль над вооружениями, могут потребовать значительное время, заявила на брифинге по итогам переговоров России и США по гарантиям безопасности первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман."Переговоры по сложным вопросам, таким как проблема контроля вооружений, не могут быть завершены за считанные дни или даже недели", - сказала представитель госдепартамента.По ее словам, прошедшая в Женеве дискуссия является начальным этапом в этом и будет требовать продолжения.США и РФ не установили временные рамки переговоров, согласились с тем, чтобы обсуждения по накопившимся двухсторонним вопросам продвигались как можно скорее, заявила в понедельник первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман."Мы не установили конкретного расписания для чего-либо, но русские сказали, что хотят продвигаться быстро. Мы раньше говорили, что если есть действия, которые мы можем предпринять, работа, которую можно проделать, мы рады двигаться как можно быстрее", - сказала Шерман.По ее словам, она уточнила на переговорах, что они не могут проходить "за день", поскольку являются сложными и имеют много технических моментов.Переговоры между США и Россией прошли в понедельник за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил РИА Новости в преддверии встречи, что Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО.

https://ria.ru/20220110/sherman-1767228355.html

https://ria.ru/20220110/nato-1767232718.html

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женева (город)

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в мире, сша, оон, женева (город), россия, москва, сергей рябков, нато