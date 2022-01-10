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Переговоры с США по безопасности не должны вестись годы, заявил Рябков

Переговоры с США по безопасности не должны вестись годы, заявил Рябков - РИА Новости, 10.01.2022

Переговоры с США по безопасности не должны вестись годы, заявил Рябков

Переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности не должны вестись месяцы и годы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T20:50

2022-01-10T20:50

2022-01-10T20:50

в мире

сша

сергей рябков

нато

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности не должны вестись месяцы и годы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Надо будет оценить, есть ли перспектива для дальнейшего, причем скорого следующего шага. В любом случае это не должно затягиваться, это не должно трансформироваться в процесс, который занимает месяцы и годы", - сказал он на брифинге по итогам переговоров.

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2022

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в мире, сша, сергей рябков, нато, россия