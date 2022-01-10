https://ria.ru/20220110/peregovory-1767230768.html

Рябков не считает ситуацию на переговорах с США безнадежной

Рябков не считает ситуацию на переговорах с США безнадежной - РИА Новости, 10.01.2022

Рябков не считает ситуацию на переговорах с США безнадежной

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам встречи в Женеве заявил, что не считает ситуацию на переговорах с США по безопасности безнадежной. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T20:08

2022-01-10T20:08

2022-01-10T21:55

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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам встречи в Женеве заявил, что не считает ситуацию на переговорах с США по безопасности безнадежной."Я не считаю ситуацию безнадежной. Я думаю, что полезность проведенных в Женеве (переговоров - ред.) состоит в том, что впервые мы смогли поговорить по вопросам, которые раньше существовали незримо. Все понимали, что они есть, но делали вид, что ими лучше не называться",- сказал Рябков журналистам."Сейчас вещи названы своими именами и это оказывает оздоровительный эффект на наши отношения с западом", - отметил замминистра.У России и США есть принципиальные расхождения в подходах к вопросам безопасности, но это не мешает договариваться и искать приемлемое решение по другим вопросам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."К сожалению, у нас большие различия в принципиальных подходах (к гарантиям безопасности), Россия и США в некоторых аспектах имеют противоположные взгляды на то, что должно быть сделано. Но это не означает, что в некоторых вопросах не может быть определенная база для будущих обменов (мнениями) и, возможно, прогресса. Но с нашей точки зрения это было бы возможно только в случае, если будет найден вариант решения по юридическим гарантиям безопасности дальнейшего нераспространения НАТО и по другим вопросам", - сказал он в ходе пресс-конференции после переговоров в Женеве.

https://ria.ru/20220110/imperativ-1767241092.html

https://ria.ru/20220110/sherman-1767228355.html

сша

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в мире, сша, женева (город), сергей рябков, россия, нато