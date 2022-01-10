Рябков: переговоры с США по безопасности должны идти в ускоренном режиме
Рябков: переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности должны идти в ускоренном режиме
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности должны идти в ускоренном режиме, это "полетное задание" для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Сейчас мы должны просто на порядок ускориться здесь. Не может быть и речи о столь продолжительной работе. Когда руководство РФ подчеркивает, что нужны срочные, немедленные ответы, это не фигура речи, это не преувеличение. Это то, что сформулировано как "полетное задание" для нас, для нашей делегации. Американцам, по-моему, это удалось донести", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве.
Встреча представителей РФ и США по гарантиям безопасности проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил РИА Новости в преддверии встречи, что Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО.
Делегацию США на данных переговорах возглавляла первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.