https://ria.ru/20220110/peregovory-1767230505.html

Рябков: переговоры с США по безопасности должны идти в ускоренном режиме

Рябков: переговоры с США по безопасности должны идти в ускоренном режиме - РИА Новости, 10.01.2022

Рябков: переговоры с США по безопасности должны идти в ускоренном режиме

Переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности должны идти в ускоренном режиме, это "полетное задание" для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T20:07

2022-01-10T20:07

2022-01-10T20:07

в мире

сша

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности должны идти в ускоренном режиме, это "полетное задание" для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Встреча представителей РФ и США по гарантиям безопасности проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил РИА Новости в преддверии встречи, что Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО.Делегацию США на данных переговорах возглавляла первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

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в мире, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия